Tohle nečekal. Do Dvořáka poslali v sanitce dávku morfia. Okamžitě ho vypnula

Jsou doma, čtyři čeští mušketýři se vrátili z Las Vegas v dobré náladě. Zápasník MMA David Dvořák přiletěl do Česka s druhou výhrou z UFC. Ve čtvrtek dopoledne s ním přistáli v Praze také trenéři Patrik Kincl, Jan Maršálek a Jakub Kašpar. „Jak to tady máte teď s rouškami, kde je všude musíme mít,“ vyzvídal Kincl. Dlouhý let skončil a před Dvořákem jsou volnější týdny. „V letadle jsme seděli ob místo, žádné komplikace, jen v pondělí musím ještě na testy,“ přiznal český zápasník povinnost, které si všichni užili v USA nad hlavu.

Davida Dvořáka vypnulo v Americe morfium. Dostalo mě do jinýho světa, přiznal po příletu do Prahy

V neděli nad ránem Dvořák porazil Jordana Espinosu na body. Vyhrál, ale kvůli přesným a tvrdým kopům z oktagonu odkulhal a musel do nemocnice.

"Rentgeny neprokázaly, že je noha zlomená, ale neudělali jeden rentgen, upozornil mě na to jeden fyzioterapeut z UFC. Pro jistotu se stavím ještě na rentgenu u nás," připomněl hradecký bojovník, že v bitvách MMA se musí někdy za hranu bolesti.

Velká radost! Je vidět, že ta práce se vyplácí, hodnotí David Dvořák svůj posun v žebříčcích

Dvořák měl nakopanou holeň, k tomu měl cut pod okem. „Byl jsem roztrhnutý, kulhal jsem, tam berou tohle vážně. Kluci jeli limuzínou ze zápasu, měli větší pohodičku, mě vzali sanitkou, jel jsem s ní poprvé."

Radost se míchala s euforií ze životního souboje, ale na hodinu Dvořák o všechny vjemy přišel, což nečekal.

„Byla sranda, euforie, zábava, ale noha fakt bolela a byla modrá, tak jsem si řekl o prášek na bolest a oni mi dali morfium. Jen to do mě poslali, celá nálada zmizela, ocitl jsem se v jiném světě. Zmizely ze mě všechny emoce. Jako bych byl prázdná schránka. Do hodiny jsem byl ale zpátky," popsal zápasník z All Sports Academy nevšední zkušenost.

"Dostal morfium, a to ho úplně vyplo. Najednou nemluvil, jen se mu úplně klepaly víčka, tohle bylo zvláštní. Ještě v nemocnici byl mimo, sotva doktorům odpovídal. Když nám ho za dvě hodiny vrátili, už byl dobrej," usmíval se trenér Jan Maršálek.

Teď už Dvořák myslí na oslavy a oddych, který si naordinuje. „Bude to aktivní odpočinek," doplnil ho hned Maršálek.

„Rozhodně chci navštívit rodiče, uděláme grilovačku, zítra máme klubovou oslavu ve městě, máme připravený raut, těším se, skoro tři týdny jsme byli pryč, to je docela dlouhá doba," neskrýval Dvořák radost z návratu.

Říjen bude mít volnější, čekají ho nové zkoušky na zbrojní průkaz, také myslivecké zkoušky a chce také uspořádat pár seminářů. "Nemám rád nudu a nic nedělání. Od mala jsem hyperaktivní," netají se osmadvacetiletý zápasník, který má také radost z nových žebříčků, ve kterých vyletěl po druhé výhře v UFC o hodně výše.

„Posun v UFC je dobrý (ze 14. místa na 11. příčku), ale pak jsem koukal na světový a evropský žebříček, a to je už ostrý. Do evropského mě hodili na šesté místo. Na prvních patnácti místech jsou až na jednoho Kazacha jen Rusové. A ve světovém žebříčku jsem sedmnáctý (před zápasem byl na 42. místě), nikdy jsem nebyl výše, tohle je pro mě pocta. I když jsou to jen čísla, je vidět, že se práce vyplácí," je spokojený Dvořák i jeho tým.