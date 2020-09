Neporažený bojovník je středem pozornosti. A svět ho vidí

Israel Adesanya, neporažený zápasník MMA, který bude ze soboty na neděli obhajovat v Abú Zabí mistrovský pás organizace UFC ve střední váze. V cestě mu bude stát Paulo Costa. Také neporažený bojovník. Adesanya je bývalý kickboxer z organizace Glory. Nigérijec ale nežije jen sportem, vkročil do byznysu, svůj hlas umí použít také jako aktivista.

Šampión střední váhy UFC je extravagantní jedinec, který dokáže mluvit o technikách kickboxu, MMA, o hnutí Black Lives Matter i lidech od filmu.

„Každý chce být šampionem, ale nikdo nechce jít pět kol. Stát se šampionem, je snadné, ale pět kol není legrace. Costu patrně zastavím v dřívějších kolech. Možná si na něco naběhne, možná ho trefím naskočeným kolenem," hází do placu Nigérijec, který za osm let stihl 19 vítězných MMA zápasů. Neprohrál.

Adesanya je úspěšný v oktagonu, navíc mu není cizí propagace, proto také prezident UFC Dana White očekává, že toto jméno navýší zájem o placený víkendový přenos, kde lze sledovat turnaj UFC 253 z ostrova Yas. Minulý víkend si mělo přenos z Las Vegas zakoupit více než milion uživatelů.

https://www.facebook.com/thelaststylebender/posts/2727988047480985

Bitva mezi Adesanyou a Costou je vidět nejvýrazněji z připravené karty bojovníků v Abú Zabí. Přitom se bude bojovat také o titul v polotěžké váze mezi Dominickem Reyesem a Janem Blachowiczem. Tento duel bude velmi zajímat Jiřího Procházku, jde o jeho potencionální soupeře do dalších bitev v americké organizaci.

Nigérijec na UFC 253 vyčnívá, je jednou z nejviditelnějších tváří světového MMA. Důkazem toho je nedávno uzavřený kontrakt s globální značkou Puma, kde má spolupracovat na vývoji sportovní obuvi.

„Tohle mi perfektně sedí, protože Puma mě přijala takového, jaký jsem. Přišli ke mně. Milují způsob, jakým dělám věci, a tak jsem řekl, ok. Podepište mě," citoval bojovníka MMA server Yahoo.

Adesanya před časem také ukázal, že se snaží řešit vážná témata a být zastáncem společenských změn. Vystoupil po smrti George Floyda na podporu hnutí Black Lives Matter.

Když ale vrátí mysl k MMA, je ve svém živlu. „Zápas s Costou je mi šitý na míru. On si myslí, že mě přejede a bude hotovo. Prosím, ať to zkusí, protože v kleci zažije tvrdé probuzení, až se po K.O. probere na zemi," má silnou a sebevědomou hlavu Adesanya.

On drží mistrovský pás, Brazilec by mu ho rád sebral, ale ceněný opasek může mít jen jeden. Kdo to bude?