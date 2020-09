Historický slovenský okamžik v UFC dostal zlatou tečku

Výjimečnou noc zažili slovenští fanoušci MMA. V neděli nad ránem šel do své premiérové bitvy v UFC Slovák. Stal se jím Ludovit Klein, on navždy bude prvním. Velká očekávání podtrhl výkonem, který nadchl tak, že si americká organizace, která má na facebooku přes 26 milionů lidí, tento finiš hned vystavila na svůj profil. Pětadvacetiletý Klein ukončil zápas v Abú Zabí za 76 sekund, Shane Young se nestačil rozkoukat a šel zpátky do šatny.