Následek bitvy v UFC. Dvořák vyfasoval speciální botu a berle

Bolest, modrá noha a převoz sanitkou do nemocnice. Tohle byla Dvořáková realita po vítězné bitvě. Dokonce od lékaře dostal morfium. Prošel si rentgeny, pár dní v USA rehabilitoval, ve čtvrtek přiletěl do Prahy a zmínil, že půjde preventivně na rentgen. Šel a ten ukázal problém.

„Odpočinek po zápase bude malinko delší, než jsem si myslel, protože jsem se při posledním zápase zranil, když jsem naplno kopal. Není to nic vážného, takže žádný strach. Vrátím se co nejdříve, co to půjde," oznámil v pondělí večer osmadvacetiletý zápasník z hradeckého All Sports Academy.

Dvořák měl nakopanou holeň, k tomu měl cut pod okem. S takovými následky odešel ze zápasu. „Byl jsem roztrhnutý, kulhal jsem, tam berou tohle vážně. Kluci jeli limuzínou ze zápasu, měli větší pohodičku, mě vzali sanitkou," vzpomínal Dvořák po své druhé výhře v UFC.

Davida Dvořáka vypnulo v Americe morfium. Dostalo mě do jinýho světa, přiznal po příletu do Prahy

Sport.cz

Po příletu plánoval grilovačku s rodinou, oslavy s kamarády z gymu. V sobotu se vydal do Brna na Oktagon 16. „Přijel jsem se podívat na Kubu Dohnala," užíval si Dvořák volno po půlroční přípravě.

Za pár hodin bylo vše jinak. Speciální dlaha a k tomu berle. „UFC v Las Vegas byl pro mě neuvěřitelný zážitek a jeden ze splněných snů," nechal se vyfotit těsně po zápase, když ho prohlížel americký lékař. O pár dní později se vyfotil s lékařem v Česku. „S kamarádem a nejlepším doktorem na světě." Po jeho návštěvě Dvořák dostal nečekané sportovní volno.