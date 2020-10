Znovu našel své motýly. Kdo dostane šanci na titulovou bitvu?

Dlouhou pauzu si dal po své jediné porážce Brian Ortega. Čtrnáct výher, až na konci roku 2018 v oktagonu prohrál, Američan nestačil na galavečeru UFC 231 na Maxe Hollowaye, do pátého kola ho nepustil lékař. Vše je zapomenuto, o víkendu se v Abú Zabí Ortega postaví dalšímu soupeři, tím je korejský Zombie Chan Sung Jung. „Znovu jsem našel své motýly,“ říká k návratu Ortega poté, co se zbavil životního stylu rockové hvězdy.

„Je zřejmé, že když vyděláváte peníze, je to dobrý pocit. Život v rychlém pruhu má své skvělé okamžiky, ale je trochu osamělý. Pro mě to bylo sakra osamělé. Proto jsou letadla a hotely tím, čemu říkáme domov. Ale když to všechno přestane a máte zlomené srdce, konečně uvidíte, jak skvělé je to také na druhé straně a život je o něco pomalejší, naučíte se, alespoň já jsem se to naučil, více si vážit věcí," svěřil se Ortega po zatažení ruční životní brzdy.

Syn mexických přistěhovalců vyrostl v drsné oblasti Los Angeles, má za sebou dlouhou cestu, když ho matka musela kvůli mladistvým nerozvážnostem zachránit z vězení. S úspěchem v UFC přišly významné příležitosti. Trénoval filmovou herečku Halle Berryovou, která získala Oscara, zapojil se do charity s Iron Manem Robertem Downeyem Jr. Připouští, že ztratil kontakt se svými blízkými, když nahlédl do Hollywoodu.

Čas ale vše změnil. Teď se soustředí na zápas. Jenže přišla zpráva, kterou nečekal. Pár dní před bitvou se Ortega dozvěděl, že jeden z jeho trenérů Rener Gracie s ním nebude v rohu, byl pozitivně testován na covid-19. „Byl jsem opravdu zklamaný," přiznala jedna z klíčových osob amerického zápasníka.

„Brian si zpočátku myslel, že si dělám legraci, protože jsem byl za poslední dva týdny už dvakrát testován, ale nežertoval jsem. Budu se dívat jako zbytek světa. Budeme tam s tebou, bratře - až do konce."

Třiatřicetiletý Korejec jde do svého dvaadvacátého zápasu MMA, v UFC je od roku 2011 a poslední dva duely vyhrál. Kdo vyhraje víkendový hlavní zápas akce UFC Fight Night 180, stane se vyzyvatelem pro Alexandera Volkanovskiho, který je šampionem v pérové váze. Ortega je v žebříčku UFC druhý, soupeř čtvrtý.

„Byl povolán do armády na vrcholu své kariéry v Jižní Koreji. Když se dostal ven, předvedl neuvěřitelný boj s Yairem Rodriguezem, když chytil šílený loket sekundu před koncem zápasu. Během cesty se potýkal s několika zraněními a měl smůlu, ale teď tu je velký boj s Ortegou. Jsem nadšený, že je to konečně tady. Kdokoliv v tomto fightu zvítězí, katapultuje ho to do boje o titul," řekl šéf UFC Dana White pro bloodyelbow.com.