Návrat po jedné z nejtěžších porážek v kariéře se vydařil. Karlos Vémola v Brně na akci Oktagon 17 porazil norského policistu Thomase Robertsena v domluvené váze do 90 kilo. Ve třetím kole ho uškrtil. Pětatřicetiletý český zápasník tak může zapomenout na listopadové K.O., které mu připravil Attila Végh. Hlavní duel večera patřil souboji David Kozma vs. Maté Kertesz a jejich boj o mistrovský pás ve welterové váze. Pás šampion udržel, Kozma slavil po těžkých pětadvaceti minutách boje.

První kolo fanoušci viděli Vémolu v kleci, jak ho všichni znají. Po minutě se mu povedlo Nora hodit a další čtyři minuty zápas naplno kontroloval. Ve druhém kole byl soupeř na zádech už po deseti sekundách, sice se zmítal, Vémola neměl lehkou práci, ale body šly za Terminátorem i v tomto kole.

Na začátku třetího kola Vémola poznal pár tvrdých ran, které s ním otřásly, Robertsen měl na pár sekund naději, ale český zápasník vzal zápas na zem. Klasika, tady byl v bezpečí. Po minutě bylo hotovo, Nor odklepal north south choke „Byl to sice jeden z mých nejhorších výkonu v Oktagonu, ale já jsem tohle vítězství potřeboval, Terminátor je zpátky. Vítězství je důležitý, teď je na řadě Baba Jaga (Václav Mikulášek), to bude easy fight, první kolo T.K.O. Já jsem vám říkal, že tenhle frajer není potrava, Baba Jaga skončí v prvním kole, pokud ne, pověsím rukavice na hřebík," řekl po zápase Vémola.

David Kozma - Maté Kertesz, této dvojici patři závěrečný duel. První dvě kola patřila Maďarovi, který českého bojovníka dokázal hodit a výborně pracoval na zemi. Ve třetím kole se role otočily, otěže převzal převážně v postoji Kozma. Stejný průběh měla i následující pětiminutovka, rozhodnout muselo poslední kolo. Po pětadvaceti minutách nebylo snadné určit vítěze, nakonec bodoví rozhodčí ukázali na Kozmu. „Byl jsem nervózní, když to je na body, může se stát cokoliv, trenéři říkali, že to mám v kapse, je to doma," oddychl si Růžový panter.

První zápas turnaje Oktagon 17 skončil v úvodním kole. Pavel Salčák uškrtil Petr Bartoňka dvě sekundy před koncem prvního kola, když vzal záda, soupeř nevydržel a odklepal. „Neměl jsem strach, věděl jsem, že je víc wrestler, měli jsme to vychytané. Slyšel jsem, že zbývá deset sekund, věřil jsem tomu. Zabral jsem a padlo to tam."

Tomáš Le Sy vs. Abdelmoume Mssaate. Tento zápas v pérové váze skončil po třech minutách. Le Sy se ubránil několika škrcením, nakonec odklepal páku na koleno, kterou mu Francouz nasadil.

Štěpán Guba vs. Matěj Kuzník. Guba vzal zápas v pátek a nebyla to dobrá volba, dostal velké bití, když první kolo a půlku druhého kola byl na zádech. „Respekt, že to vzal, na druhou stranu musím říct, že je mladý a nevychovaný. Já jsem ho chtěl hodit a upáčit, ať ho to nebolí. On řekl, ať mu ukážu mazlení, myslím, že tohle si bude pamatovat. Ponaučení pro příště, pokora kámo. Jsem rád, že jsem mohl po dvou letech zápasit," řekl po zápase spokojený Kuzník.

Andrej Kalašnik vs. Ole-Jörgen Johnsen. Přestřelka v postoji, kterou Kalašnik ukončil kolenem na hlavu. Zběsilé tempo, kde na konci bylo přesně trefené K.O. „Výborný a tvrdý soupeř, respekt před ním, že přijel, osm soupeřů nevyšlo. Nejsem tady, abych dával fotky na instagram. Jsem tu od toho, abych zápasil," těší se už na další zápas Kalašnik.

Vlasto Čepo - Mateusz Strzelczyk. Polák ukázal, že v MMA je daleko zkušenějším bojovníkem, ve druhém kole Slováka hodil, tloukl, přešel do vítězné pozice, opět tloukl a poté překvapil, nasadil armbar a Čepo tuhle páku na ruku odklepal. „Dneska jsem dostal bitku, nic mi nevycházelo, byl lepší, přešel mě jako kočku. Zlepším se, vrátím se a budu se bít, dokud mě nezabijou. Dnes jsem lidi zklamal, ale vrátím se silnější," řekl k porážce Čepo.

Další turnaj má organizace OKTAGON MMA na programu 22. listopadu.