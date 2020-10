Velká bitva neporaženého šampiona se blíží. Vzniklo dojemné video s jeho otcem

Kariéra dvaatřicetiletého Rusa je úzce spojována s jeho otcem, který před pár měsíci zemřel. A právě před víkendovou obhajobou společnost BT Sport uveřejnila animované video, které ve zkratce mapuje společnou cestu syna a otce až na vrchol.

Abdulmanapom Nurmagomedov byl pro svého syna trenérem, mentorem a osobou, které naslouchal a respektoval ji. Pro úřadujícího šampiona to bude v sobotu první zápas po úmrtí otce, který zemřel ve spojitosti s nemocí covid-19.

Po smrti otce držel Rus smutek a spekulovalo se, zda ještě vůbec někdy do zápasu nastoupí, zatím si drží neporazitelnost v osmadvaceti duelech. Tato myšlenka byla po pár týdnech rozptýlena.

„Bylo to pro něj velmi drsné. Jeho otec byl pro něj hrdinou, miloval ho, měli velmi blízký vztah," citoval server CNN šéfa UFC, jímž je Dana White. "Bude to naprostý trhák, dva nejlepší bojovníci ve váze do 70 kg," nabízí svůj pohled na duel Ali Abdelaziz, Nurmagomedovův manažer.

Jak bude zápas vypadat, jestli otcova smrt šampiona ovlivní, se uvidí až v kleci. Ruský bojovník se k tomuto tématu vyjádřil v srpnu. „Můj otec mi byl velmi blízko. Byli jsme přátelé. Byl to můj otec a trenér, byli jsme vždy spolu. Byli jsme si velmi blízcí. Samozřejmě jsem smutný. Pokud vám řeknu, že jeho ztráta neovlivní můj trénink, byla by to lež. Ovlivňuje mě to, neustále na něj myslím. Možná mě tato bolest přivede na jinou úroveň a posílí mě. Jakákoli výzva vás buď zlomí, nebo vás posílí. Uvidíme, co se stane."