Nejtěžší výzva pro Muradova. Proč se pořád směje? To je poker face, tvrdí Monster

Původní soupeř Jotko se zranil dva týdny před zápasem, dostali jste nového. Jaká byla vaše první reakce na změnu?

Tohle není nikdy příjemná záležitost. Mach dlouho nezápasil, jeden zápas mu zrušili, druhý odložili, takže rozhodování v tomhle ohledu bylo jednodušší. Samozřejmě teď má Mach úplně jiného soupeře, má jiný gard, jiný zápasový styl. Za normálních okolností bych zápas nedoporučoval vzít, ale protože rok stojí a nedali nám na výběr, tak jsme to museli přijmout.

Co byste řekl k Američanovi?

Má bohaté zkušenosti z jiných organizací, zápasil v Bellatoru, vyhrál v Contender Series, je oblíbený, Dana White ho má rád, všichni o něm mluví pozitivně. Hned první zápas měl v UFC s Thiagem Santosem, který má mnoholeté zkušenosti, byl v TOP10 a mohl klidně bojovat i o titul, takže takové zkušenosti má málokdo. Navíc za poslední dva roky měl osm zápasů, v této krizi má tři zápasy letos, tohle je jeho obrovská výhoda. Navíc má výškovou převahu, také rozpětí rukou má větší, takže to je úplně jiný soupeř, než na kterého jsme se připravovali. K tomu to je také uvolněný zápasník, takže kdybych ho měl měřit s původním soupeřem Polákem Jotkem, je ještě o třídu výše.

Takže Muradov potká nejtěžšího soupeře v kariéře?

Rozhodně. Tady jde spíš o to, že na tohoto soupeře by byla potřeba specifická příprava, ale tu nestihneme. Budeme se snažit některé věci změnit, připravit na jeho styl, snad se to podaří. Odletěli jsme o chvíli dřív, abychom potrénovali a zvládli aklimatizaci. Pak nás čeká karanténa a poté budeme už zavření v UFC Institutu. Proto letíme o chvíli dříve, abychom mohli trénovat bez zájmu diváků.

Macha čeká první zápas od narození dcery, změnil se?

Tohle změní trochu každého člověka, určitě ale k lepšímu, nemyslím si, že by došlo k nějaké stagnaci. Určitě má nyní vyšší motivaci. Obecně si myslím, že za posledního půl roku hodně pracoval na své fyzický kondici, takže co se týče obecně jeho přípravy, je skvělá.

Dlouho čekal na zápas, projevovalo se to nějak v přípravě?

To uvidíme až při zápase. On to nevnímal nějak negativně, připravoval se svědomitě, prošli jsme celou přípravu, všechno probíhalo celkem hladce, do toho spadají i sparingy v polském Ankosu. Delší pauza není příjemná, ale zkušení sportovci by měli tohle zvládnout.

Při odletu se stále usmíval, působí, že je v pohodě. Je tomu tak?

To je poker face (smích). Nesmíte protivníkovi nic ukázat. Pozitivita je na místě. Není důvod to brát nějak pesimisticky, v jistém ohledu je tento zápas pro něj zase výzva. Pakliže budeme úspěšní, a já věřím, že jo, tak to bude zajímavější, než by to bylo s předchozím soupeřem.

Plánujete v hlavě už jeho další zápas?

Vzhledem k současné situaci nevíme, jak se bude vše vyvíjet. Pokud to bude takto pokračovat, bude se střídat Abú Zabí a Las Vegas. Byl bych radši, kdyby se omezení zrušila a dalo se zápasit taky v Evropě. A v ideálním případě u nás v Praze. Určitě bych chtěl, aby byl další zápas do tří měsíců, aby nás nenechali čekat. Ono se to bude odvíjet od výkonu v tomto zápase. Pokud by se uvolnila opatření, pro nás by bylo lepší mít zápas v Evropě nebo doma.