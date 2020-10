Legenda jde do důchodu. V pětačtyřiceti letech si dá poslední zápas v UFC

Facebook: Anderson 'The Spider' Silva

Anderson Silva jde do své poslední bitvy v oktagonu. V pětačtyřiceti letech.

Prezident UFC Dana White řekl na začátku letošního roku, že se snaží najít nejlepší způsob, jak uvést tuto legendu elegantně do důchodu. Silva má bilanci 34 výher a 10 porážek, v UFC má skóre 17:6. Jeho poslední soupeř má bilanci 17:6, v UFC 8:7.

„Toto je poslední zápas," řekla Silva pro server MMA Junkie. "Určitě je to poslední boj. Miluji ten sport. Připravil jsem na to svoji mysl. Připravoval jsem se na boj celý svůj život, ale ano, toto je můj poslední zápas v UFC."

Silva debutoval v MMA v roce 1997 v rodné Brazílii. Během více než dvou desetiletí bojoval v osmi různých organizacích, ale v UFC působil nejdéle. Mezi elitou byl nejdéle. Jeho debut v osmiúhelníku UFC přišel v červnu 2006, kdy vyhrál po 49 sekundách na UFC Fight Night 5. Teď bude na akci s pořadovým číslem 181.

„Nejvíce mi bude chybět trénink, příprava mé mysli, příprava mého těla. To je podle mě nejdůležitější, je mi smutno, protože tohle už nebudu mít. Tohle je naposledy," je smutná odcházející legenda, která v posledních letech sbírala už především porážky.

Od roku 2013 si připsal Silva osm zápasů, v nich dosáhl jen na jednu výhru. Teď ho čeká rozlučka s šestatřicetiletým Američanem, který poslední dva zápasy v UFC vyhrál.

Jak dopadne poslední souboj Brazilce, je ve hvězdách, jedno je jisté, jednoho dne bude Silva uveden do Síně slávy UFC. „Uriah je velmi, velmi atletický chlap a má dobrou techniku úderů, budu se snažit předvést maximum. Pokusím se ukázat nejlepší představení pro své fanoušky," slíbila odcházející legenda. I když prohraje, odejde Silva nezapomenut. Škoda, že u toho nebudou na místě fanoušci, kteří by ho vyprovodili do šatny potleskem.