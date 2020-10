Žhavé snímky místo velké premiéry. Sexy Američanka to zase rozjela

Velká premiéra se odkládá, fanoušci ale zkrátka nepřijdou. Tedy alespoň ti, kteří obdivují krásnou postavu sexy americké bojovnice Paige VanZantové. Její premiéra na akci Fareing Bare Knuckle, kde se boxuje bez rukavic a měla se uskutečnit v listopadu, byla odložena. Tak příznivce potěšila sérií pořádně žhavých fotek. Zveřejnila je na sociálních sítích a podle ohlasů jsou fanoušci ve varu snad ještě víc, než kdyby měla jít opravdu do boje.

Šestadvacetiletá bojovnice, které vypršel kontrakt s prestižní UFC, zapózovala v malých červených bikinách a nechala vyniknout místo tvrdých úderů ladné křivky svého těla. Náplast na bolavá srdce 2,7 milionu fandů, kteří ji sledují na sociálních sítích, ale v akci v ringu se jí zatím nedočkají, zabrala. „Váš manžílek je šťastný muž, díky za sdílení," napsal hned jeden z nich.

Nic to nemění na tom, že sympatická Paige tvrdě dřela, aby se v nové disciplíně předvedla v co nejlepším světle. Angažovala kouče specializujícího se na box Gabriela de Oliveiru z American Top Teamu, makat měla i s brazilskou bojovnicí MMA Janou Morandinovou. Jenže teď si musí počkat. Bez rukavic by nově měla bojovat až v únoru příštího roku. S BKFC podepsala kontrakt na několik zápasů.

Fanoušky tak může dál v pohodě zásobovat lechtivými snímky, ostatně s nimi už pěknou chvíli nešetří. Třeba během první vlny pandemie koronaviru zveřejňovala odvážné snímky spolu se svým manželem - bojovníkem Bellatoru Austinem Vanderfordem. Během každodenních činností už na sobě duo nemělo skoro žádné oblečení. VanZantová se toho prostě nebojí a dokáže potěšit i mimo ring.