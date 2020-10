"Děkuji těmto lidem, kteří byli s mým otcem více než 10 let. Celý můj tým, AKA s trenérem Javierem, tak moc ho miluji, celý můj tým. Dnes chci říct, že to byl můj poslední zápas. V žádném případě sem nepůjdu bez mého otce. Mluvil jsem s matkou, ona nechce, abych dále bojoval bez otce. Slíbil jsem jí, že to bude můj poslední fight, a pokud dám slovo, musím se jím řídit. Tohle byl můj poslední boj," řekl vítěz po zápase v kleci.

Tři auta, Rus seděl v prostředním sám. Vpředu i vzadu policejní doprovod. Neporažený Nurmagomedov zažil okázalý příjezd. Hvězda se musí prodat. Dvě hodiny před zápasem přijel do haly bojovník, který 28krát vyhrál, nikdy neprohrál a ve všech duelech nezvítězil jen v jednom kole. Po něm v podobném stylu dorazil prozatímní držitel pásu. V mikině a v kšiltovce Gaethje v poklidu napochodoval do šatny. Americký střelec byl v místě dění.

Chci se stát nejdominantnějším zápasníkem UFC v historii," prohlásil Nurmagomedov před zápasem. V sobotu večer se zapsal do historie a potvrdil, že je výjimečným bojovníkem.





První kolo: Úvodní minuta na oťukání, poté převzal aktivitu Nurmagomedov, Gaethje jako by se nemohl vyrovnat s tíhou okamžiku, přepadával v úderech a hluboce oddechoval, sice měl záblesky, ale stejně skončil na zádech, kde Rus neomylně vládne.

Druhé kolo: Šampion hodil, rychle získal výhodnou pozici, nasadil triangl a Američana uškrtil. Gaethje klepal, ale rozhodčí si nevšiml a on usnul, pak rozhodčí duel ukončil. Kdo čekal bitvu na pět kol, byl zklamán, Nurmagomedov ukázal, že je výjimečný, Gaethje neměl šanci.

Po konci zápasu se oba objali a fanoušci mohli začít řešit, s kým půjde neporažený fenomén do jubilejního třicátého kola. Ten všechny překvapil. Po vyhlášení poklekl, políbil podlahu oktagonu a měl slzy v očích. Všem poděkoval a nezapomněl na svého otce, který před pár měsíci zemřel v 57 letech. Dostal těžký zápal plic, do toho operace srdce a navíc byl pozitivně testován na covid-19. Odešel mu ze života člověk, který byl jeho trenérem, rádcem a vzorem.

„Dnes to byl můj poslední boj v UFC. Byl to sen mého otce. Dustin (Poirier) a Conor (McGregor) se chystají spolu bojovat v lednu, oba jsem je porazil. Nezajímají mě," dodal král a odešel ze scény.