Svět vzdává hold odcházející legendě. Je to nejtvrdší člověk na planetě, řekl šéf UFC

Svět MMA má v hlavě nyní především jedno jméno. Chabib Nurmagomedov. Neporažený král vyhrál v sobotu devětadvacátý souboj v kleci, obhájil titul šampiona v lehké váze organizace UFC. Meta, která je pro drtivou většinu bojovníků nedosažitelná. On opět předvedl, že je výjimečný. Celý svět měl u nohou, on se ale rozhodl jinak, ukončil ve dvaatřiceti letech kariéru.

Zvládl třetí obhajobu pásu, když Justin Gaethje poznal, že proti němu stál výjimečný zápasník. Strávil s ním v kleci necelých sedm minut. Nikdy na ně nezapomene. On byl tím posledním, devětadvacátým, který připsal pár okamžiku ke kariéře dagestánského Orla.

„Mluvil jsem s matkou před třemi dny. Nechtěla, abych šel bojovat bez otce, ale slíbil jsem jí, že to bude můj poslední zápas, a pokud dám slovo, musím ho dodržet," překvapil svět v emotivním proslovu Nurmagomedov.

Otec šampiona zemřel v červenci v Moskvě. Za údajnou smrtí měl být zápas plic a také koronavirus, se kterým byl sedmapadesátiletý Abdulmanap Nurmagomedov hospitalizován delší čas v nemocnici. Synovi odešel otec, trenér, mentor, přítel. Těžká rána, po které zůstala velká jizva. „Vím, že jeho otec by byl na něj pyšný," řekl po zápase Gaethje, který byl přesvědčený, že tuhle bitvu zvládne. Spletl se.

Sobotní večer byl jedním z nejintenzivnějších momentů v historii MMA. A vědí to i ostatní bojovníci. „Chci Chabibovi poblahopřát k vynikající kariéře. Vím, že dnes udělal svého otce a miliony fanoušků po celém světě neuvěřitelně pyšný. Kéž mu Bůh i nadále žehná na jeho cestě," nechal se slyšet legendární bojovník Jon Jones.

Ozval se také velký rival a provokatér. „Dobrý výkon, já budu pokračovat. Respekt a soustrast tvému otci a rodině. S úctou, McGregorovi," napsal na twitter Conor McGregor, který s Rusem prohrál a toužil po odvetě.

Své díky poslal do světa také Daniel Cormier, ten užívá sportovního důchodu od srpna. „Gratulujeme největšímu šampionovi v historii UFC. Taková kariéra. Budeme navždy vděční za čas, který jsme spolu strávili, můj bratře. 29:0 neporažený, to je nesporný," vysekl poklonu Američan.

Slova uznání přidal také úřadující šampion polotěžké váhy Jan Blachowicz. „Vynikající šampión, neuvěřitelná kariéra a úžasné úspěchy. Gratuluji a vše nejlepší mimo oktagon," poslal vzkaz Polák.

Vyjádřil se také prezident UFC Dana White, který prozradil zranění, se kterým Nurmagomedov nastupoval do titulové bitvy. „To, čím si ten chlap prošel, máme štěstí, že jsme ho dnes večer viděli bojovat. Před třemi týdny si zlomil nohu, byl v nemocnici. Má dva zlomené prsty na noze a zlomenou kost v noze. Je to nejtvrdší člověk na planetě. Je to bojovník číslo jedna," vysekl poklonu odcházející legendě White.