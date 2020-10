Šok pro Muradova. Nakazil se koronavirem, zápas v UFC je zrušen

Kevin Holland, to byl soupeř pro třicetiletého bojovníka, bitva se ale odkládá. Jak to bude dále, se nyní neví. Muradov musí zůstat v karanténě. Až bude mít negativní test, může odletět do Česka.

Zda je reálný zápas ještě do konce roku, případně na začátku příštího roku, zatím patrně netuší. Hlavní je, aby byl v pořádku, poté může s týmem dále plánovat.

„Těším se nejvíc. Jsem připravený, měl jsem dost času na přípravu, ne jako na minulé dva zápasy v UFC. Ale největší mojí motivací je dcera, pro ni chci vyhrát. Chci pro ni pořád vyhrávat, protože jí chci dát to, co jsem neměl já, když jsem byl malej. Chci ji dát ten nejlepší život. Co bude chtít, to jí dám, proto musím vyhrávat," řekl Muradov před odletem do Las Vegas.

Na další souboj si musí počkat, světová pandemie koronaviru zasáhla i jeho.