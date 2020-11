Takhle končit nechtěl, tohle nechtěli vidět ani fanoušci, jenže čas nezastavíte, žít z minulosti se nedá. Fenomén světového MMA Anderson Silva se o víkendu loučil s kariérou v UFC. Do oktagonu šel v pětačtyřiceti letech! V Las Vegas ale na UFC Fight Night 181 prohrál, ve 4. kole padl s Uriahem Hallem. Rozhodčí duel ukončil pro Američanovu nadvládu.

Dlouho netrvalo a svět se ozval. Poslední výsledek nezměnil pohled na legendu. „Wow, děkujeme ti Andersone. Milujeme tě," napsal na Twitter Jon Jones. „Děkuju za každou sekundu tvých kouzel," přidal se Jan Blachowicz. „Anderson Silva je stále můj hrdina," napsal zase Johnny Walker. A přidaly se desítky dalších. Aby ne, poslední bitvu v UFC si připsal muž, který od roku 2006 do roku 2012 neprohrál. Ve střední váze dlouho vládl, mistrovský pás dokázal desetkrát obhájit. Pás držel rekordních 2457 dní!

Výjimečnost situace si uvědomoval i jeho soupeř a prezident UFC Dana White. Jeden nechtěl bít svůj vzor, druhý litoval, že svolil k tomuto zápasu. „Je mi to líto, miluju tě," vzlykal vítěz se slzami v očích, když proti sobě klečeli v oktagonu po zápase. „V tomhle zápase bylo mnoho emocí. Všichni víme, čeho Anderson dosáhl a co pro sport udělal. Jako dítě mě inspiroval. Bylo těžké oddělit emoce. Bylo to divné," přiznal Hall.

"Podívej se na Andersona, nemohl se ani postavit při rozhovoru. Musel se posadit, aby udělal rozhovor. Udělal jsem velkou chybu. Neměl jsem ho dnes večer nechat bojovat. Z úcty k němu, je legendou sportu a legendou této společnosti. Udělal jsem něco, s čím jsem nesouhlasil. Věděl jsem, že jsem měl pravdu, dnes večer se ukázalo, že mám pravdu. Anderson Silva by už nikdy neměl bojovat," litoval po zápase White.

V prvních dvou kolech se Hall nemohl dostat do tempa, nedokázal zatlačit, předvést kombinace. Příliš velký respekt k soupeři, který měl v hlavě. Ve druhé polovině duelu už byla situace jiná. Na konci třetího kola se rozjel. Pravý hák, Silva šel k zemi a měl velké problémy, konec kola ho zachránil. Po přestávce se děj tohoto klání odvíjel už jen 84 sekund. Po minutě opět pravý hák, který poslal Brazilce na záda, Silva neměl šanci, rozhodčí zápas ukončil, dostával bití.

„Jsi stále největší ze všech," řekl Hall Brazilci, když klečeli po zápase v objetí a on brečel. Když vše trochu utichlo, Silva se postavil doprostřed oktagonu a nikým nerušen se loučil s velkou scénou MMA. Vzpomínky a úspěchy na velké zápasy, které dokázal vykouzlit.

„Já tohle dělám celý život, je těžký skončit. Musím si sednout s týmem a uvidíme," řekl poté v rozhovoru. Silva v pětačtyřiceti letech oficiálně neukončil kariéru, i když před pár dny zaznělo něco jiného. V UFC ale už bojovat nebude. Možná se rozloučí v rodné Brazílii, odkud vzešel a dobyl svět.

