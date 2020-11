Brazilská samba v oktagonu UFC. Sáhne si vítěz na titulovou a magickou bitvu?

Český zápasník bude bojovat 27. února s Dominickem Reyesem, dvojkou žebříčku. Velký duel, z pohledu českého MMA pak ten zatím největší. „Myslím, že to je to nejlepší, co jsme si mohli přát. Možná si někdo myslí, že jsem dostal až moc dobrého soupeře, ale já vím, že tohoto soupeře si zasluhujeme a zrovna proti Reyesovi dokážu vykouzlit skvělý výkon, po kterém zvítězím," věří svému umění Procházka.

On má ještě čas, teď jdou na řadu konkurenti, kteří se snad konečně dočkají svého zápasu. Několikrát měli namále. Původně bylo naplánováno, že se tento duel uskuteční v září, ale Teixeira byl pozitivně testován na covid-19. Souboj byl přeložen na říjen, ale také Santos byl pozitivně testován na koronavirus. Nakonec na brazilskou sambu v kleci dojde v sobotu v Las Vegas, snad si fanoušci užijí energický boj, který bude bavit.

Šestatřicetiletý Brazilec bojoval naposledy v červenci 2019, když prohrál se šampionem Jonem Jonesem. Nyní má Santos bilanci 21 výher a 7 porážek. Jedenačtyřicetiletý soupeř a krajan v květnu vyhrál, nestačil na něj Anthony Smith. Ten má v knize záznamů 31 vítězství a 7 porážek.

Zkušený Teixeira je v profesionálním MMA více než osmnáct let. Mezi roky 2016 - 2018 si střídavě připisoval výhry a porážky, nyní ale drží sérii čtyř úspěchů. Tři v roce 2019 a jeden letos.

Santos věří, že vyhraje a vyslouží si titulovou bitvu s Blachowiczem, současným králem polotěžké váhy, toho v únoru minulého roku porazil.

„Zápas má smysl a s Gloverem si tuto pozici zasloužíme. Zasloužíme si bojovat a zjistit, kdo získá šanci na titul. S Jonem (Jonesem) jsem měl dobrý zápas. Pro mnoho lidí jsem ten souboj vyhrál," vrátil se Santos k porážce pro server ESPN.

Teď je před ním duel, který mu může opět dát titulový adrenalin. „Nemám k němu nic jiného než úctu," řekl Santos o soupeři. „Bude to skvělý boj. Glover je tvrdý chlap, snaží se zápasy ukončit, ale já jsem připraven na všechno. Myslím, že tento boj vyhraju a poté si vezmu mistrovský pás," citoval server supersport.com Santose.

Brazilec má přezdívku Kladivo a Teixeira to ví. I on se chce dostat k titulovému souboji, magickému boji, který zažijí jen ti nejlepší. Otázkou je, kdo zvítězí. Podle sázkových kanceláří je favoritem Santos.

„Bude to tvrdý boj. Santos je drsný chlap, a proto jsem rád, že jsem měl tvrdé tréninky, které simulovaly zápas," cítí se připraven čtyřicátník. „Myslím, že tohle bude nejlepší zápas pro fanoušky. Po tomto vítězství půjdu za mistrovským pásem. Doufám, že vítěz našeho zápasu získá příležitost jít o titul," věří ve velký duel Teixeira.