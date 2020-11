Bláznivý nápad? Bývalý bitkař NHL chce boxovat s Tysonem

Třiačtyřicetiletý hokejista sehrál poslední zápasy v sezoně 2014/2015. V NHL působil mezi lety 1997 až 2010. Bývalý bitkař skončil v NHL kvůli zdravotním potížím. Za Edmonton, Phoenix, Pittsburgh a Montreal odehrál v základní části 695 zápasů, připsal si 153 bodů (53+100) a 1126 trestných minut. V 57 duelech play off přidal 12 bodů (4+8). Kanaďan narozený v Montrealu měl v době hokejové kariéry při výšce 191 centimetrů přes 110 kilo.

Tyson nyní odočítává dny, do návratu mu zbývají tři týdny. Comeback po patnácti letech. Jde o zápas, který je potvrzený, jak vážný je duel s bývalým hokejistou, který se nevyhýbal bitkám na ledě, se může v tuto chvíli jen spekulovat.

„Věci se pohybují kupředu, jednání jdou velmi dobře, ve středu budu moct poskytnout více podrobností. Jsme asi na 75 procentech," citoval Laraquea server 919sports.ca.

Kanaďan nikdy profesionálně neboxoval, jednou změřil síly s krajanem Georgesem St-Pierrem, světovou legendou MMA. Jenže to bylo na tréninku. Navíc šlo o jinou váhovou kategorii a především jiný sport.

„Bylo by to úžasné. Být s ním v ringu, to by bylo úžasné. Když jsem o tom poprvé mluvil, vzbudilo to velké haló, lidi si mysleli, že chci s ním jít deset kol. Tváří v tvář si myslím, že mám šanci," citoval bývalého hokejistu edmontonsun.com.

Možná vás napadne, jak vůbec bývalý hráč NHL, který je už roky ve sportovním důchodu, přišel na nápad oslovit světovou boxerskou ikonu? Snadné.

„Mluvil o turné po celém světě, tříkolových exhibičních zápasech. Když jsem to viděl, řekl jsem svému agentovi, aby mu poslal nabídku. Poslal mu oficiální dopis," upřesnil Laraque, který tvrdí, že je zápas ze 75 procent odmluven. Dojde na zbylých 25 procent?