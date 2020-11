Sympaťák a tvrďák v Las Vegas, kdo vyhraje bitvu v UFC? Z Brna vidí jasného favorita

„Osobně se mi víc líbí styl Santose. Co se týče dravosti, tvrdosti, techničnosti, tak je to všechno na straně Santose. Nerad favorizuji, ale za mě jednoznačně Santos. Těším se na jejich souboj, oba to jsou borci, kteří jsou v TOP5, těším se na boj, na tenhle fakt jo. Tihle kluci jsou okolo mě, tak se fakt těším," neskrývá nadšení bojovník z brněnského Jetsaam gymu, který v UFC zápasil zatím jen jednou, vyhrál. V únoru ho čeká Dominick Reyes, který je dvojkou žebříčku.

Šestatřicetiletý Santos a o pět let starší Teixeira. Oba velmi zkušení zápasníci, dohromady mají v profesionálním MMA přes 60 soubojů. Více než polovinu zvládli pod UFC.

„Žádný trastalk mezi nimi není, jsou to sportovci, v pohodě lidi. Santos je dynamický, tvrdý, Teixeira zase vydrží. Neházím ho do starého železa, ale výhoda mládí a agrese Santose bude hrát roli a myslím si, že vyhraje," dává svoji předpověď Procházkův trenér a manažer Martin Karaivanov.

Šestatřicetiletý Brazilec bojoval naposledy v červenci 2019, když prohrál se šampionem Jonem Jonesem. Nyní má Santos bilanci 21 výher a 7 porážek. Jedenačtyřicetiletý soupeř a krajan v květnu vyhrál, nestačil na něj Anthony Smith. Ten má v knize záznamů 31 vítězství a 7 porážek.

„Oba jsou sympaťáci, ale Santos bude slavit úspěch, i když třeba z pozice respektu bych to přál Teixeirovi, ale je třeba pohlížet na to jako na sport a vidět reálné možnosti. Teixeira může překvapit, stejně jako překvapil v posledním zápase, ale myslím, že Santos si to nenechá vzít a nebude dělat chyby," přidal Karaivanov komentář.

I třetí odpověď z Procházkova tábora ukazuje na Santose jako vítěze tohoto brazilského souboje. A důvod je podobný. „Tipuji Santose, Teixeira je zkušený, ale ta dravost...Santos dlouho nezápasil, měl velkou pauzu, takže se bude chtít ukázat, proto si myslím, že on vyhraje," dodává trenér Jaroslav Hovězák.