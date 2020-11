UFC se dočkalo velkého překvapení. O titulovou šanci si řekl nezkrotný veterán

Santos má přezdívku Kladivo, rány od něj mohou být zničující, což také Teixeira po zápase přiznal, dokonce řekl, že si myslí, že má něco zlomeného v obličeji. Přesto bitvu vyhrál.

„Byl jsem tam a zvládl to. V takové situaci jsem už byl. Tohle zažívám na tréninku. Dostal jsem pár ran, ale dokázal jsem se vzpamatovat. Je to všechno o vyrovnanosti a vidění situace," okomentoval kritické momenty Teixeira.

Ty zažil v první minutě úvodního kola, když Santos nastoupil a trefoval. Proto Teixeira vzal zápas radši na zem, kde vládl. Na začátku třetího kola skončil dokonce na zádech po levém háku, ale zase si poradil a ve druhé minutě soupeře uškrtil.

„Na konci druhého kola jsem cítil, jak zeslábl a unavil se. Myslel jsem, že ho mám," popsal posledních deset sekund druhého kola Teixeira. Santose zachránil konec kola. Když zazněl gong, těžce oddychoval. „Věděl jsem, že se unavuje," nastoupil s tímto vědomím do třetí pětiminutovky Brazilec. Dostal se přes kritický okamžik a za 109 sekund šokoval, vyhrál, mohl se radovat, slavit. Přesto vzdal respekt soupeři, také Brazilci.

"Cítím se skvěle. Jsem tak šťastný. Mám za sebou skvělý tým, skvělé lidi a skvělou rodinu. Je to úžasné. Miluji to. Teď půjdu domů a dám si extra velkou pizzu," těšil se vítěz, který by rád nyní dostal šanci na titulový zápas s Blachowiczem.

Otázka je, jestli má podobné plány prezident UFC Dana White. Ten naznačil, že příležitost by měl dostat neporažený král střední váhy, který chce přejít o divizi výše. Tím je Israel Adesanya.

„No tak, člověče. Jsem starý chlap. Jsem tady. Musíš mi dát titulovou šanci," řekl po zápase Teixeira. Co na to White?