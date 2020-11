Nadšenec, který miluje boj. Kariéru Procházkovi ladí manažer mimo klec

Trpělivost přináší růže, říká jedno české přísloví. V případě vyjednávání druhého zápasu Jiřího Procházky v UFC to platí dokonale. Týdny se nedařilo, bojovníci měli dohodnuté zápasy, někteří soupeři odmítali. Až přišel blesk z čistého nebe, dvojka žebříčku polotěžké váhy. Český samuraj a Dominick Reyes, muž, který šel v UFC už o titul. „Ta nabídka mě překvapila, říkám si fuuu, Reyes? Tak jsem se pro jistotu zeptal, jestli jde o stoprocentní nabídku. Řekli jo, tak jsme to vzali,“ vzpomíná Martin Karaivanov, trenér a také Procházkův manažer.

Člověk, který vyjednává za zápasníka, tato pozice může mít více podob. Manažer buď čeká na nabídky, nebo je aktivní, snaží se mapovat, zjišťovat informace, dostat se do zákulisí, aby měl větší přehled i o zprávách, které nejsou veřejné.

„Je to o komunikaci, musím se snažit. Co jsem vypozoroval, pochopil, jde o to zapojit se aktivně do Jiřího postupu a dávat si dohromady různé souvislosti, zápasy a zkoušet vyjednávat přes konkrétní jména, případně naťuknout. Hele, jsme v pořádku, jsme připraveni. Kdyby byl nějaký short notice, dejte nám vědět. Případně ťuknout jméno, co říkáš na tenhle zápas, že bychom si ho vzali?" přibližuje svoji roli Karaivanov.

Po zápase s Oezdemirem v červenci chtěl Procházka do konce roku ještě jednu bitvu. Měl slinu, věřil si po povedené premiéře v UFC.

„Řekli jsme si, že vezmeme i variantu short notice, případně domluvíme konkrétního soupeře. Všechny naplánované zápasy byly se soupeři, kteří byli před námi, nic ale nedopadalo a my fakt chtěli zápasit. Dostali jsme nabídku na Krylova, tým soupeře nesouhlasil, pak přišly varianty na soupeře za námi, například Smith, Rakič se vyjádřil, že nechce. Nic nedopadlo," vrací se Karaivanov o týdny zpět, kdy byl ve střehu a pravidelně kontroloval telefon.

Když už si myslíte, že svět stojí proti vám, vše se otočí. „Najednou přišla nabídka na Reyese, vzali jsme ho a je to vyjednaný," měl manažer radost z elitního jména. Stejně jako Procházka. „Hhhh, jo, jdeme do toho," napodobil osmadvacetiletého zápasníka brněnského Jetsaam gymu trenér.

Vzájemná komunikace, udržování kontaktů a pak přijde výsledek. V tomto případě tohle platilo do puntíku.

„On (Procházka) vezme všechno, jemu to je jedno, Santos, kdokoliv. Dejte mi ho. On jde a nás je o tom kalkulovat a trochu přemýšlet o důsledcích kroků, kam by nás to mohlo hodit a nemyslet jen na jeden zápas, ale myslet i do budoucna, co by se mohlo vyvinout," snaží se Karaivanov krotit vášně.

Opakem je jeho svěřenec. Miluje boj, chce ho, baví ho, naplňuje. A čím větší jméno, tím přiloží pod kotel. A ten v UFC je hodně velký.

„Věřím, že jsem na to připravený. A po tom, co jsem v UFC stál proti Volkanovi, tak vím, že ať už tam nastoupí kdokoliv, tak já se dokážu předimenzovat na jakéhokoliv soupeře a předvést proti němu maximum, a i víc ze sebe. Věřím, že už je to tady, není na co čekat. Sám těmto věcem teď přicházím na chuť. Už jdeme do úplně světové špičky," ocitá se Procházka na pomyslné střeše světové polotěžké divize.

Bitva s Reysem se bude konat 27. února v Las Vegas. Na přípravu je dost času, ale už teď v Brně vědí, že tahle konfrontace je největší z pohledu českého MMA. Žádný jiný zápasník nebyl v UFC tak vysoko, nikdo neměl hlavní zápas na kartě pod touto organizací. Procházka, který vyhrál a obhájil titul v japonském Rizinu, přešel do ligy, která je Ligou mistrů MMA.

„To už je takový jméno (Reyes), že ať se stane cokoliv, tak Jiří tam podá takový výkon, že tohle jméno ho může posunout dál. Samozřejmě vítězství bude chutnat nádherně, ale za mě bude daleko víc rozhodující výkon a samotný projev. Vítězství bude třešnička na dortu," říká Karaivanov. Za pár týdnů poznáme, jestli ji ochutná.