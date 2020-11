Uzavřeni v hotelu. Muradov s týmem si prodloužili v USA karanténu. Není to legrace, přiznává Monster

Nikdy nevíte, co se může stát. Třeba nepříjemné překvapení. Přesně tohle nyní prožívá zápasník MMA Machmud Muradov a jeho tým v Las Vegas. Před třemi týdny letěli do USA na zápas v UFC. Jenže Muradov a část týmu neprošla posledním testem na covid-19, takže fight byl zrušen a všichni šli do karantény na deset dní. Jenže další testy byly opět pozitivní, další dny uzavřeni v hotelu. „Nepočítali jsme s tím, že budeme pozitivní a nepočítali jsme, že tu budeme tři týdny. Kvůli jednomu zápasu jsem takhle dlouho venku ještě nebyl,“ přiznává trenér Petr Monster Kníže. A to ještě není konec.

Muradov neprošel posledním testem před zápasem, s ním také část týmu, vy jste byl negativní. Přesto jste všichni šli na deset dní do karantény. Další testy nedopadly opět dobře, kdo všechno je stále pozitivní na covid-19?

Teď jsme pozitivní všichni, já předtím nebyl, teď už jsem. Byl jsem negativní, ale když jsem byl s nimi zavřený na pokoji, tak je otázka času, kdy se nakazím taky.

Jak bydlíte, po kolika lidech?

Jsme dva a dva. Podle mě, když jsem byl negativní, mohli mě dát někam jinam, přetestovat a mohl jsem odjet pryč. Původně to vypadlo, že mě pustí, nakonec komise rozhodla, že tu musím zůstat s nimi.

Jak dlouhá vás čeká další karanténa, kdy jdete opět na testy?

Teď to bude rychlejší, už to bude po čtyřech dnech. My tu nejsme jediní, kteří jsou tu nakažení. Jak probíhají turnaje v Las Vegas, tak tu je připravená mobilní stanice, kde se testuje v úterý a v pátek. Teď jdeme v úterý, když projdeme, budeme shánět letenky, když to bude blbý, budeme čekat do pátku, případně do soboty, kdy se testuje před dalším turnajem.

Machmud Muradov odlětěl ke svému třetímu zápasu v UFC. Chtěl vyhrát pro dceru. Nakonec do zápasu nenastoupil.

Jak žijete odstřihnutí od světa?

Není to úplně legrace. Nejhorší je, že nikdo nám nic nezajistí, jídlo si objednáváme přes donášku, a to je psycho. Tohle nemá nic společného se zdravým stravováním sportovce.

A k tomu nemůžete opustit pokoje?

Neměli bychom, ale po hotelu se nějak plácáme, tady to moc neřeší. Všichni nosí roušky. Ven samozřejmě nechodíme.

Jak si krátíte čas?

Mistr Muradov sleduje nějaký ruský seriál, z toho už mi hrabe, má asi tisíc dílů a k tomu mastí hry. Tohle se mě netýká, já se snažím číst a něco dělat na internetu.

Vy ale umíte rusky, ne?

Ty kráso. Učil jsem se rusky, rozumím, ale rozhodně nestrávím čas tím, že budu čumět na nějakej ruskej seriál (smích).

Trénujete v pokoji?

Máte tu zahradu, tam si chodím zacvičit. Teď už tu je hezky, ale předtím bylo hnusně, pár dní pršelo, fučel vítr, nedalo se jít ven.

Jak viděl Petr Monster Kníže zápas v Las Vegas?

Kdo vám platí bydlení?

To nám naštěstí zajistilo UFC. My jsme u nich v karanténě. Oni tu mají hotel, kde jsou zápasníci pro konkrétní turnaj. Hned naproti je druhý hotel, který mají domluvený. Tady je více křídel, jsou tu zaměstnanci a pravděpodobně pozitivní. Ti budou mít svoje křídlo, si myslím, takže my jsme v pozitivním křídle (smích).

UFC vám platí bydlení a vše ostatní je na vás?

Jasně, třeba letenky nám propadly, nenechali jsme je otevřený, nikdo netušil, že to takhle dopadne. Dívali jsme se na nový a nejlevnější stojí asi 1500 euro pro jednoho, super (smích).

Pokud nebudete všichni negativní, nemůžete odletět domů? Co třeba když budou dva v pořádku?

Zatím to tak vypadá, ale myslím si, že když bude půl týmu negativní, tak snad odletí, těžko říct. Proč by tu měli dřepět lidi, kteří jsou v pohodě.

Doma máte malou dceru, jste trenérem v Praze...

S domovem samozřejmě komunikuju, ale neudělám nic. Jediný, co je míň stresující, že v Čechách je lockdown a moc se tam toho neděje, takže režim tam je dost omezený. Samozřejmě mě mrzí, že nemůžu být s malou, ale nedá se svítit, bohužel.

Jste zavření, najdete na karanténě něco pozitivního, třeba že si odpočinete, vypnete?

Pozitivita se dá vždycky v něčem najít, jaká je v tomto případě, to zhodnotíme asi později. Jediný, co mě trochu uklidňuje, je, že v Čechách je situace obdobná. Pokud bychom byli nakažení tam, tak budeme v karanténě v Čechách. Takhle to v mém případě ode mě doma nikdo nechytne. U Macha to je jiný, doma byli pozitivní všichni. Další plus je, že to budeme mít za sebou a budeme mít třeba půl roku klid, co jsem si vyčetl.

Jak snáší Mach karanténu?

Dělá jakoby nic. Hraje hry s kluky po síti. Když nehraje, čumí na seriál. Navíc on v uvozovkách nejméně trpí, protože on pořád vydělává přes instagram, tenhle byznys si stále udržuje a jede. On má na tohle teď ve Vegas klid (smích).

Muradov už letos nebude mít zápas, kdy vy půjdete zase do klece?

Plánuju zápas, ale víte, jaká je situace. V rámci možností funguje Oktagon, ale tady nemám žádnou konkrétní dohodu. Kdyby přišla nějaká nabídka, patrně ji vezmu, teď není do čeho píchnout.