Restart v době covidu a s trenérem v Las Vegas. Pudilová zbrojí na policistku

„Příprava i přes zavřený gymy proběhla normálně, jsem připravená a na zápas se fakt hodně těším. Trénovala jsem hodně venku, takže jsem získala i odolnost. Tvrdé podmínky, mákla jsem si, to mám ráda," věří svému drilu šestadvacetiletá zápasnice, která musela téměř měsíc improvizovat, když byly tělocvičny oficiálně uzavřené.

„Samozřejmě podmínky nejsou úplně optimální. Měsíc byly gymy zavřený, teď už se dá trénovat, ale pořád to je hodně omezený. Příprava je hodně špatná z toho pohledu, kolik by toho mohla normálně udělat. Za normálních okolností by to bylo o 100 procent lepší," je přesvědčen trenér Petr Monster Kníže, u kterého Pudilová trénuje.

Problém koronaviru v Česku a také v USA zasáhl do přípravy. Kníže odletěl před třemi týdny do Las Vegas s Machmudem Muradovem na UFC, jenže neprošli testy a po desetidenní karanténě byli opět pozitivní. Celý tým stále hnízdí v hotelu v Las Vegas. Více jak devět tisíc kilometrů od Prahy.

„Komunikuju s Luckou, ale není to úplně jednoduchý. Jak na ní nemám větší osobní vliv, co jsem pryč, tak to není ono. Nestojím jí za zády. Chtěl jsem, aby měla zápas později, je tam hodně věcí, na kterých se dá pracovat. Když nemůže pořádně trénovat, tak se nebude zlepšovat," nahlíží Kníže na současnou situaci.

Pudilová oplývá větším optimismem, věří, že zápas zvládne. Klasický MMA fight bude mít po deseti měsících. „Klasické tréninky se nahrazují dost těžko, jiná možnost ale nebyla, přesto si nemyslím si, že to bude problém, mám natrénováno, tohle já umím," je rezolutní první Češka v UFC, která ví, že příprava byla covidem narušena. Nikdo si ještě před třemi týdny nemyslel, že tréninky na zápas, který proběhne patrně v Brně, ovlivní pozitivní testy v Las Vegas.

„Petr je už tři týdny v Las Vegas kvůli karanténě, takže tréninky jsou odlišný, když tam není. Přesto se snažím chodit pořád na sto procent," říká Pudilová.

V kleci ji čeká Polka, která má za sebou šest zápasů, z nichž čtyři vyhrála. Poslední měla v červnu 2019, prohrála za 30 sekund na armbar. V květnu 2018 ale zase dokázala vystřihnout high kick, kterým knockoutovala soupeřku. "O Polce vím, že je velmi dobrá kickboxerka, budu si muset dát pozor na její kopačky," dodává česká zápasnice.