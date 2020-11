Na ME v Praze bude dvanáct českých judistů, nechybí Krpálek

Krpálek, který loni skončil na Evropských hrách v Minsku pátý, se bude v nejtěžší váhové kategorii prát v sobotu 21. listopadu. "Lukáš má medailové ambice, právě on bude z domácího výběru jediným nasazeným. Ostatní budou muset přes nasazené projít, aby uspěli," uvedl v tiskové zprávě reprezentační šéftrenér a zároveň Krpálkův osobní kouč Petr Lacina.

Krpálek od roku 2010 nevynechal žádný evropský šampionát. K matadorům vedle něj a Petřikova patří také Jaromír Musil, který bude na ME startovat podesáté. V mužských kategoriích využila pořadatelská země maximální kvótu devíti judistů. "Mužskou sestavu tvoří staří, zkušení závodníci a dva mladíci, kteří si možnost startu vysloužili na mistrovství Evropy juniorů," komentoval výběr Lacina.

Lukáš Krpálek dře v posilovně.

Jan Handrejch, Právo

Ženy budou ve trojici. Čerstvou juniorskou mistryni Evropy Renatu Zachovou a bronzovou medailistku z ME do 23 let Věru Zemanovou doplní Alice Matějčková. Zranění kolena připravilo o účast Renatu Paulusovou. Bolavé rameno z mistrovství Evropy juniorů trápí Daniela Pochopa. Pokud by ho zranění na šampionát nepustilo, v sestavě ho nahradí Tomáš Binhak v kategorii do 66 kilogramů.

Šampionát se kvůli hygienickým opatřením proti šíření koronaviru uskuteční bez diváků, kterých se každý den chystaly do haly více než čtyři tisíce. "Škoda, že tam (diváci) nebudou, přilili by palivo do svalů, ale nezbývá, než se s tím doslova poprat," poznamenal Lacina.