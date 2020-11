Chystá se rozbít milovaného bojovníka prezidenta UFC. Bude to skvělá noc, těší se Rocky

Předčasný dárek pro vyznavače MMA doručí organizace UFC 19. prosince, když spolu půjdou do zápasu v Las Vegas Leon Edwards a Khamzat Chimaev. První už pět let v UFC neprohrál, druhý v profesionálním MMA vždy zvítězil. Navíc se dostal do přízně prezidenta organizace, kterým je Dana White. „Dano, rozbiju tvého chlapce. V prosinci to bude skvělá noc,“ vzkázal Angličan s přezdívkou Rocky přes mmafighting.com.