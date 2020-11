Americká anabáze skončila, Muradov je doma. Kvůli covidu přišel o půl milionu

Úsměvy rozdával na všechny strany. Je doma. Zápasník MMA Machmud Muradov se po více než třech týdnech vrátil z USA, kde měl zažít svůj třetí fight v UFC s Kevinem Hollandem. Jenže v Las Vegas byl testován na covid-19 a duel byl zrušen. On i celý tým museli do karantény - 20. října odletěl a 14. listopadu se vrátil. „Těžce se mi dýchalo, myslel jsem si, že to je jet lag, ale po testech se ukázalo, že tomu tak nebylo,“ říká uzbecko-český zápasník.

Jaká byla karanténa v Las Vegas?

Těžká, stejná jako tady. Byli jsme jen na pokojích, snažili jsme se nějak trénovat, ale bylo to těžký. Jsem rád, že jsem doma.

Už přebolel neuskutečněný zápas?

Na všechno má pán Bůh své plány, na nás taky. Musíme vydržet. Když mi zrušili zápas, omlouval jsem se jim, ale byli úplně super. Mám skvělé vztahy s Mickem Maynardem, což je matchmaker UFC. Psali jsme si, řekl mi, že mám zůstat, jestli chci zápas. Týden po karanténě jsem si byl zaběhat, ale necítil jsem se dobře. Ztratil jsem kondici, bolela mě hlava, nechtěl jsem riskovat. Chtěl mi přesto někoho dát, abych vydělal nějaké peníze, ale to jsem nechtěl. Doma si odpočinu, už jsem byl z toho všeho fakt unavený. Dlouhá příprava, cestování, covid. Snad se v únoru dostanu do klece.

Co jste dělal v době karantény?

Hrál jsem, dobře, že jsem si vzal počítač (smích). Každý den jsem dělal minimálně 500 kliků, dřepy a podobně. Občas jsem večer, v noci běhal, když jsem mohl.

Celkem jste byli čtyři ve Vegas, jak snášeli covid ostatní?

Na začátku jsem byl pozitivní já, Lukáš Bárta, polský trenér a Monster (Petr Kníže) byl zdravý, proto tam zůstal dýl. On byl pozitivní později, měl by přiletět 18. listopadu. Jinak jsme to zvládli hezky, jsme rádi, že jsme doma.

Jak snášel karanténu trenér Petr Kníže?

(smích). Říkal, že jim tam všechno rozbije, že už tam být nemůže. Monstera zavřít do pokoje je těžký.

Jak jste to měli s ubytováním, jídlem?

Ubytování nám UFC zaplatilo, jídlo jsme si platili sami.

K tomu jste platil trenérům letenky, nedostal jste peníze za zápas...

Ten výlet mě stál 10-15 tisíc (dolarů). Když spočítám celou přípravu, jde minimálně o 500 tisíc, ale nestěžuju si. Mám peníze. Nežiju zápas od zápasu, mám z čeho utrácet. Mám silný instagram, sociální sítě, kde vydělám dost peněz. Kromě toho mám byznys. Jsem rád, že jsem doma, neřeším peníze. Občas vyděláš, občas proděláš. Nestěžuju si.

Jak se cítíte nyní?

Dobře, těším se na malou. Na svoji dceru, to je nejvíc. Nemyslel jsem si, že taková láska existuje. Jsem rád, že jsem doma. Chtěl jsem být s rodinou, podpořit je, ale bohužel jsem nemohl (přítelkyně byla v Česku také pozitivní).

Kdy se vrátíte do tréninku?

Ty pokračují pořád. Teď budou silové tréninky, sprinty s váhou, 20. listopadu letím domů, mám tam naplánované věci, akce. 10.12. se vracím do Prahy. Potom odcestujeme do Polska a v únoru snad půjdu do klece a fanouškům vše vynahradím.