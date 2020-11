Krpálek dostal od osudového soka nečekaný dárek. Jak se popral s koronavirem?

Jak se cítíte jako čerstvý třicátník?

Je pravda, že v normální době bych teď měl po olympiádě, mistrovství Evropy a třeba i po větší oslavě. Teď mám před závodem, na který se připravuju už dlouho, takže ta chuť do závodů je obrovská. Mám za sebou spoustu kempů v Česku, na Slovensku, v Bulharsku i Turecku, jen jsem přišel o rozepírací start v Budapešti kvůli covidu.

Jak se na vás nákaza podepsala?

V době, kdy jsem ho měl, byly příznaky minimální. Začalo to pokašláváním, ztratil jsem chuť a čich a měl menší rýmu. Aspoň jsem stihl udělat spoustu věcí, navozil dříví a zazimoval zahradu, ale radši bych ten čas trávil v tělocvičně. Když jsem naskočil do tréninku, začátek nebyl optimální, jen jsem se cítil unavenější než normálně, přicházela bolest hlavy, nejen u mě, ale i u ostatních kluků, co si tím prošli. Ale myslím, že už to odeznělo.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lukas Krpalek (@lukaskrpalek)

Na šampionát před českými diváky jste se hodně těšil, jak zvláštní bude prát se v prázdné hale? Pozitivem může být, že aspoň nemusíte řešit žádosti o vstupenky…

Nikdy jsem turnaj bez diváků nezažil, ostatní si to vyzkoušeli aspoň v Budapešti, tak vědí, jaké to bude. Je pravda, že na začátku roku jsem řešil velký nápor známých, požadavků na lístky byla spousta. Když šly do prodeje, měl jsem úplně zahlcený telefon. Ale radši bych řešil lístky a diváky tam měl než startovat bez nich. Na druhou stranu musíme být vděční, že se turnaj podaří vůbec uspořádat.

Jak náročné bude pro vás nastoupit k zápasu po téměř roce? Tréninkový sparing je asi úplně nenahradí…

Závod je úplně něco jiného. Poslední zápas jsem měl na Masters v Číně v prosinci loňského roku. Jsem zvědav, jak se to projeví a jak mi to půjde. Je pravda, že očekávání ode mě bude obrovské, ale nesmím si to připouštět

Po celý turnaj smíte být jen v takzvané bublině mezi halou a hotelem. Jaké to bude?

Bude se to hodně lišit od standardního turnaje. Budeme zavření na hotelu, nikam se nemůžeme projít. Rozcvičovnu máme ve spodním patře hotelu, nedostaneme se do haly, nebudu se moct podívat na zbytek týmu, který se bude prát ve čtvrtek a pátek, přijdu až ve svůj soutěžní den. Jsem na to zvědavý, zatím jen vím, že mám být ve čtvrtek na hotelu.

Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.

archiv Lukáše Krpálka

O to radši asi jste, že jste na závěrečném kempu v Turecku mohl být i s rodinou…

Jsem hrozně rád, že jsem tu možnost měl. V Antalyi bylo pěkně, na stejném hotelu jsme byli i před měsícem, tak jsem věděl, že tam je využití i pro rodinu a děti. Proto teď přijeli se mnou, aby si i manželka odpočala. Děti si to užily, i když bazén byl studený asi 17 stupňů, stejně nechtěly vylézt. Když to jde, rád je vezmu s sebou, dva týdny bez rodiny docela trpím. Tonda (syn) už tam předváděl na žíněnce docela zajímavé věci, občas běžel za nějakým Turkem a zkoušel na něj nějaké chvaty. Přípravku máme výbornou, třeba budu mít nástupce. (úsměv)

Máte zprávy o konkurenci, která do Prahy dorazí?

Vím, že se odhlásil Nizozemec Henk Grol, nepřijede ani Teddy Riner, i když byl do minulého týdne přihlášený. Ale zbytek by měl dorazit, Rus Tasojev i Gruzínec Tušišvili…

Grol je už roky vaším hodně neoblíbeným sokem, teď se odhlásil v den vašich třicetin. Bral jste to od něj jako hezký dárek?

(směje se) Já bych asi radši, kdyby tu byl. Když je větší konkurence, víc si úspěchu vážíte.