Rána pro legendu. Co tě nezabije, to tě posílí, hlásí bývalý šampion a děkuje za pomoc

„Info k dnešnímu (nedělnímu) večernímu požáru našeho Kutil gymu. Ano, vyhořel celý. Příčina se zatím vyšetřuje a pro rejpaly a spekulanty, pojištěni jsme nebyli. A jen dement by si zapálil fitko, když má nad sebou plný panelák lidí. V objektu nikdo nebyl, nikomu se nic nestalo. Toť vše. Co tě nezabije, to tě posílí. Zítra jdeme vyklízet a co nevidět jedeme dál!!! Děkujeme všem za obrovskou solidaritu, moc si vážíme každého z vás," děkoval Kutil Gym pár hodin po neštěstí na sociálních sítích.

Z fotografií lze usoudit, že oheň napáchal velké škody. Likvidační. Majitelé gymu s Lenkou Bartákovou z Czechfighters.cz vymysleli sbírku, kde může každý, kdo má zájem, přispět.

https://www.facebook.com/czechfighters.cz/posts/3548033611911652

„Můžete si koupit permanentku či jednotlivé vstupné do Kutil Gymu. Zda už to vychodíte či to budete brát jen jako podporu, je čistě na vás. I když to teď většina z vás nemá lehké, věříme, že se dokážeme semknout a pomoci jim. Jsme přece jedna velká czechfighters rodina, ta drží při sobě. Za každý příspěvek i za co největší sdílení moc děkujeme," stojí v příspěvku na facebooku stránek Czechfighters.

Známý promotér Matouš Rajmont, který pořádá v závěru roku tradiční galavečer v Lucerně sám nabídl pomoc, i když sám čelí v souvislosti s těžkou situací problémům.

„Všichni jsme bohužel zaregistrovali tragédii, která se stala v populárním Kutil Gymu. Vzhledem k tomu, že na poli bojových sportů stojíme při sobě (až na drobné výjimky), tak bychom, alespoň částečně rádi přispěli na obnovu tohoto populárního gymu. Naše tradiční Lucerna bude letos poprvé k vidění i formou PPV a my rádi věnujeme Kutil Gymu kompletní částku z prvních 100 zakoupených PPV přenosů. (k prodeji od 25.11, cena přenosu 270kč)," stojí na sociálních sítích Galavečeru profesionálního boxu a K1.

Snímky z vyhořelého gymu pak sám Rajmont okomentoval slovy: „Tahle doba je fakt šílená." Lépe vystihnout situaci snad ani nemohl.