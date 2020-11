Bublina vyjde na miliony. Krpálek nesmí jít ani fandit

Dvacet devět let čekalo české judo, než bude opět moci uspořádat vrcholnou akci, od čtvrtka do soboty se dočká. Jen to bude v pražské O2 areně úplně jiný evropský šampionát, než si organizátoři i samotní závodníci představovali. Bez diváků, se spoustou omezení, na druhou stranu jako vrchol sezony, která původně měla být olympijskou…