Krpálkovi při vstupu do ME hrozí nejlepší z nenasazených Frey

Domácímu favoritovi Lukáši Krpálkovi hrozí, že do pražského mistrovství Evropy vstoupí proti nejvýše postavenému nenasazenému soupeři Johannesu Freyovi z Německa. Olympijský šampion z Česka má jako světová jednička volný los a bude čekat na vítěze duelu mezi Freyem a Turkem Cemalem Erdoganem.

V přípravě jsem se cítil výborně, snad se tak budu cítit i v sobotu, kdy půjdu do boje, věří Lukáš Krpálek

Čtyřiadvacetiletý Frey je stříbrným medailistou z únorového Grand Slamu v Düsseldorfu. Krpálek se s ním utkal jen jednou, loni v červenci ho porazil na ipon v duelu o bronz na Grand Prix v Montrealu. Němcovým soupeřem na cestě ke Krpálkovi bude stejně starý Turek Erdogan, který byl loni třetí při Oceania Open v Perthu. Tam ve čtvrtfinále prohrál právě s Freyem.

Pokud Krpálek v sobotu v nejtěžší hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů zvládne vstup do turnaje, postavila by se mu ve čtvrtfinále do cesty zřejmě další velká překážka. V jeho čtvrtině pavouka jsou i vicemistr světa z roku 2018 Ušangi Kokauri z Ázerbájdžánu a předloňský vicemistr Evropy Tamerlan Bašajev z Ruska, druhý muž nedávného Grand Slamu v Budapešti.

Krpálek byl jako jediný český reprezentant mezi osmičkou nasazených. Z těch ostatních byl los nejméně přívětivý k Jakubu Ječmínkovi, který má sice pro první kolo kategorie do 73 kilogramů volný los, ale pak narazí na úřadujícího mistra Evropy a bronzového medailistu z ME 2017 a 2018 Tommyho Maciase ze Švédska.

Šampionát v Praze potrvá od čtvrtka do soboty.