Judistka Monteirová má čtrnáctou medaili z ME, stříbro z Prahy

Portugalská judistka Telma Monteirová získala v Praze čtrnáctou medaili z mistrovství Evropy. Ve finále váhy do 57 kilogramů pětinásobná šampionka prohrála s Hedvig Karakasovou. Maďarka jí oplatila finálovou porážku z ME 2015 a získala první evropské zlato. Čeští reprezentanti David Pulkrábek (do 60 kg), Pavel Petřikov (do 66 kg) a Věra Zemanová (do 57 kg) se do dnešního finálového programu nedostali.