Dvojitá karanténa českého bojovníka v Las Vegas. Šílené jídlo a pokoj bez rychlovarné konvice

Měsíc. Dlouhá doba. Přesně takto dlouho byl za velkou louží Petr Monster Kníže. Letěl s Machmudem Muradovem do Las Vegas na zápas UFC. Ten byl ale pozitivně testován a musel s týmem do karantény. Kníže si prošel dvěma karanténami, v USA zůstal nakonec sám, všichni už odletěli, on se vrátil domů až ve čtvrtek večer. A byla to velká radost. „Návrat je super, jak jsme se objevili nad Evropou, tak jsem měl dobrý pocit. Cesta byla podle plánu, akorát jsem čekal devět hodin v Seattlu, to samé v Amsterdamu, takže cestování den a půl, jinak ale dobrý,“ byl spokojený Kníže, když přistál v Praze.

V Las Vegas jste byl měsíc, z větší části jste celou dobu strávil v hotelovém pokoji, jak jste to snášel?

Mně se především nelíbilo, že jsem měl dvě karantény. Nejdříve s kluky, poté mě natestovali ještě jednou a měl jsem svoji karanténu. Kdyby mě otestovali dřív, mohl jsem letět s nimi.

Po prvních pozitivních testech jste zůstal s nimi vy jako negativní, je to tak?

Byl jsem s nimi v karanténě, bylo zcela evidentní, že se nakazím, když jsem spal v podstatě na jedné posteli s Machem (smích). Já měl testy až potom, co skončila klukům karanténa, byl jsem pozitivní a musel jsem tam zůstat.

Měl jste příznaky?

Něco jsem cítil, ale slabé věci. Třeba mi tekla krev z nosu, měl jsem červené oči. Když jsem dělal nějaké kardio, tak jsem to cítil na plících, ale to trvalo dva dny, jinak nic.

Co psychika?

Jde o to, že zápas nebyl, jeli jsme tam zbytečně. Teď jsem tam strávil měsíc, místo toho, abych tady řešil svoji práci a byl s rodinou. Takže to není úplně v pohodě. Co se dá dělat, stalo se, musel jsem tam zůstat.

Co jste dělal v pokoji při karanténě?

To bylo horší, moc možností nebylo. Zábavný je, že jsme každý den řešili jídlo. Tohle byla každodenní zábava. Potom nějaké čtení a internet.

Můžete říct více k jídlu?

Všechno nám museli přivézt. Buď to jsou šílený jídla z fast foodu nebo si necháte přivézt jídlo z obchodu. K tomu na pokoji nic nebylo, nemohli jsme si uvařit ani čaj. Neměli jsme ani rychlovarnou konvici, to bylo zábavný. Těším se, že si dám normální jídlo.

Kolik vás stál prodloužený pobyt?

Radši jsem to ještě nepočítal.

Nezdravé jídlo, málo pohybu, přibral jste?

Snažil jsem se udržovat, cítím se v takové kondici, že bych si mohl dát zápas. Nebudu říkat kdo, ale někteří kluci si jeli čokoládičky a koblihy (smích).

Takže máte zápas domluvený?

Chtěl bych, ale zatím není nic v dohledu. Budu to řešit.

Tento víkend měla mít zápas Lucie Pudilová pod organizací OKTAGON MMA, jak jste ji trénoval na dálku?

Musel jsem to řešit s náhradními trenéry a kluky z gymu. Není to jednoduchý, k tomu byla týden nachlazená a marodila doma, to byl další zádrhel. Pak onemocněla její soupeřka, sháněli jí náhradní a teď je zápas posunutý, což je dobře. Uvidíme, jak na tom Lucka bude, zítra (pátek) se ukáže pravda. Na kontrolu do gymu jdu už teď, jinak jdu samozřejmě domů za dcerou. Zítra jedou už normálně tréninky.

Ještě k vašemu zápasu. Jednáte s organizací OKTAGON MMA?

Na dálku se těžko domlouvá, ale zkusím to tam nadhodit.