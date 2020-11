V UFC se jde o titul v muší váze. Velká hra, která zajímá také Dvořáka

Výhru bych přál Amíkovi, ale vidím to na Brazilce Figueireda. On má rekord 19 výher a jen jednu porážku, aktuálně má čtyři výhry v řadě. Jediný zápas, který prohrál, tak skončil na body. Podle mě to bylo v době, kdy ještě nebyl na takové úrovni jako nyní. Od té doby se hrozně zlepšil a posunul se.

Oba mají v UFC osm zápasů, oba mají rekord 7:1, v tomhle směru jsou hodně vyrovnaní, ale když jsem viděl poslední dva zápasy Figueireda, tak Benavideze úplně přejel na plný čáře. Působil na mě strašně dominantním dojmem. Například Perez s Benavidezem prohrál hned v prvním kole na ground and pound.

Samozřejmě nejde porovnávat, je to zápas od zápasu. Třeba poslední zápas Perez vyhrál na technický K.O., když rozkopal Formigovi nohu. Nedá se to jednoznačně hodnotit, ale když se na ně podívám, jsou to skvělí zápasníci, ale Figueiredo mi přijde o level výš.

Ani jednoho jsem osobně nepotkal, ale když se ně podívám, tak mě prostě ten červený pruh, co má Brazilec na hlavě s velkou pihou, přijde strašně děsivý a je mi hodně nesympatický. Je to takový povrchní důvod, proč fandím Američanovi.

Už jsem si na zápas vsadil. Dokonce jsem dal na tiket sedm zápasů z této karty UFC. Všechny jsem si nastudoval. Vsadil jsem si na Valentinu Ševčenkovou, která je fenomenální. Na Brandona Morena, s ním mám i fotku, je to velký sympaťák, měl by vyhrát, je to dvojka váhy. Pokud vyhraje, měl by jít o titul. Musím ale říct, že mě hodně překvapil Joaquin Buckley, který jde s Jordanem Wrightem. Na něho je kurz 3,5, celkově má zápasový rekord 11:0, devadesát procent zápasů vyhrál v prvním kole na T.K.O., K.O. a má přezdívku Ninja. Tenhle kluk je fakt brutální.

Je to tam! David Dvořák vyhrál i druhý zápas v UFC.

UFC

Když se vrátím ale k naší váze a titulovému zápasu. Pokud bych měl s těmito zápasníky bojovat, šel bych tam s tím, že jdu vyhrát. Věřil bych si, ale jak jsem viděl Figueireda, tak on je o level jinde, to nebudu popírat. Pokud by byla ale možnost, hned do toho vlítnu, věřil bych si a udělal bych maximum, toho bych se vůbec nebál.

Samozřejmě hned je tu otázka, kdy budu na jeho úrovni. My jdeme postupně, učím se nové věci, pohyby, kopy, údery. Stabilně se posouvám, myslím, že do dvou, tří let mohu být na stejné úrovni. Záleží, jaké budu mít taky zápasy, jak se vše bude vyvíjet, ale potenciál rozhodně vidím.

Další zápas ještě v UFC dohodnutý nemám, na sítích mě stále vyzýval Tim Elliott, já jsem jedenáctý v žebříčku, on je místo za mnou. V listopadu a prosinci jsem zápasit nechtěl, protože nejsem zdravotně úplně v pořádku. Za mě je ideální březen, uvidím, co Elliott, když řekne, že chce, půjdu do toho. Pokud ne, oslovíme UFC, abych měl zápas na jaře.