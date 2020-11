K.O.? Abychom nebyli překvapení, že přijde v prvním kole, zvedá prst legenda

„Nikdy v životě jsem neprohrál dva zápasy v řadě, a tohle nechci zažít ani teď. T.K.O. v prvním kole, přední, přední, zadní, Wittner padne a dokončím ho na zemi," naplánoval si scénář Pukuč, který má přezdívku Diamantový Čávo.

Před rokem osmadvacetiletý Slovák prohrál se Samuelem Krištofičem, teď se vrací a trenér Ilja Škondrič mu věří. „Robo je velmi dobře nastaven - mentálně, fyzicky, zesílil. Má daleko tvrdší údery. Knockout? Abychom nebyli překvapení, že přijde v prvním kole," řekla slovenská legenda pro OKTAGON MMA.

Na druhé straně bude stát o rok mladší soupeř, který také minulý duel prohrál, a také před rokem, Wittner nestačil na Mate Kertesze z Maďarska. „Jsem přesně ten typ člověka, který prohraje, ale nezlomí ho to, jen bude ještě víc makat," neřeší minulý nezdar muž, který má bilanci v profesionálním MMA 12:2, Pukač 14:6:1.

Celkem se v sobotu v Brně rozehraje jedenáct zápasů, ve kterých se napíše dvaadvacet příběhů. Kromě hlavního zápasu, kde půjde o titul, půjdou na pět kol po pěti minutách také zápasníci Oktagon Výzvy. A opět půjde o slovenskou show. Roman Paulus vs. Tomáš Zajac. Češi se na tento vrchol neprobojovali.

„V kleci neznám kamaráda. Je to také velký srdcař, ale věřím, že zápas vyhraju. Vím, co je můj cíl. Tohle je nejdůležitější zápas v mé kariéře. Jen výhra, můj bude opasek," nepochybuje Paulus.

„Těším se, Roman je to fakt dobrý soupeř. Bude to pořádná bitka. Celý život je boj, vím, proč to dělám. Tohle je životní zápas a moji ruku zvednou," věří ve svoji výhru zase Zajac.

Hlavní kartu můžete sledovat na O2 TV Sport od 20:00 hodin. Před pěti zápasy, které budou odehrány ve druhé polovině večera, můžete sledovat dalších šest soubojů na placeném kanálu oktagon.tv. Zde se od 18 hodin představí například Leo Brichta, Matěj Peňáz, Václav Holota, Melvin Mané a Pavel Hvězda.