Bojovníci se rozhodli pro nekompromisní řešení. Brno zažilo uragán v kleci

Peter Gabal a Martin Mucha otevřeli celý večer. Celkem bylo na programu deset MMA duelů. Tento fight se dostal do poloviny druhého kola. Jedenadvacetiletý amatérský vicemistr světa Gabal Slováka uškrtil a potvrdil, že byl favoritem. Měl navrch v postoji i na zemi. „Vůbec nejsem spokojenej, jsem nasranej, nebyl jsem soustřěděný, koukal jsem se na obrazovku, nepředvedl jsem, co jsem chtěl," byl Gabal kritický hned po zápase v kleci.

Pavel Hvězda vs. Igor Lukačovič. Dva policisté, kteří spolu žili ve vile v projektu Oktagon Výzvy. V sobotu se šli pobít do klece. A tohle byla divočina, kde mohli oba vyhrát. V půlce druhého kola se Hvězda dostal na zemi ke ground and pound a bil. Dominanci ukončil rozhodčí. "Tohle vítězství bylo extrémně těžké," oddychoval český zápasník.

Souboj těžkotonážníků ovládl Polák Minda. Umlátil Daniela Dittricha a šel na pivo

Melvin Mané a Robin Fošum, zápas do 100 kilo a dva vyznavači postoje. Mané měl před sebou premiéru v MMA, nezápasil ani mezi amatéry. Nakonec z toho byla výhra v prvním kole, kde rozhodla ohromná síla Fošuma, který se rozhodl ničit. Tvrdostí vyhrál na T.K.O. ve čtvrté minutě. „Vlétl jsem to toho, ráno jsem se zranil, natáhl si sval, myslel jsem, že nebudu ani zápasit, nasral jsem se, musel jsem to zvládnout v prvním kole," přiznal po zápase Fošum.

Salembek Elderbiev a Václav Holota. Obrovská dominance Holoty, který měl váhovou převahu. Celý zápas se odehrál na zemi, český zápasník chtěl Čečence uškrtit, ten ale ukázal, že má boj v krvi. Když nedopadla submise, rozhodly rány a na světě bylo v prvním kole T.K.O. „V některých pozicích jsem ztrácel kontrolu, ale jinak mě neohrozil," řekl po výhře Holota.

Matěj Peňáz a Patrik Jevický. První kickboxer z organizace Glory, druhý divočák, který má oblibu v přestřelkách. Odhady hovořily o konci v prvním kole. „Chtěl bych krvavou řezačku aspoň na dvě kola," přál si Jevický. Nedočkal se. Zápas netrval ani tři minuty. Dva ostré kopy na hlavu v úvodu, poté přední zadní a konec, Peňáz ukázal, že patří v postoji ke světové špičce. „Začátek byl v pohodě, cítil jsem se v pohodě. Na zemi jsem nechtěl být. Dal jsem nějaký lokty, vstal a docela jsem si to užil," usmíval se Peňáz.

Lucia Szabová a její expresní výhra. Litevskou soupeřku ukončila za 43 vteřin

Jan Fajk a Michal Duba otevřeli hlavní kartu. Trojnásobný český amatérský MMA šampion a jedenáctinásobný slovenský mistr v zápase. Kdo bude mít navrch? Zápas šel hned na zem, kde Duba dominoval, ale mladý český zápasník ukázal trpělivost a překvapil. Ve čtvrté minutě nasadil arm bar a Slovák odklepal, prohrál. „Počítal jsem, že mě dostane na záda, čekal jsem na příležitost, nepanikařil jsem a počkal si," řekl po své profesionální premiéře Fajk.

Daniel Dittrich a Kamil Minda, zápas těžkých vah. Tento souboj trval dvě minuty. Polák Minda naložil Dittrichovi na zemi. Čech se pokusil o kop na hlavu, ten se však ukázal osudovým, pak se totiž dostal na podlahu oktagonu a blížil se jeho konec. „Nyní si dám pivo, to mám rád. Rád bych zápasil v Okagonu a získal pás," řekl po zápase vítěz s přezdívkou King Kong.

Jozef Wittner poslal ve třetím kole Pukače k zemi, ten pak po chvilce titulový zápas odklepal

Jediný ženský zápas na kartě. Lucia Szabová a Anželika Petkeviučiteová. Tady to bylo hodně rychlé, po 43 sekundách Slovenka nasadila páku na ruku a Litevka mohla jet domů s porážkou, ani se nestihla zadýchat a bylo hotovo. „Neměla jsem žádný plán, takhle se to vyvinulo, užila jsem si to, vždycky se těším do klece," usmívala se vítězka.

Štípaná a poté hlavní zápas večera, kde si poražený nepamatuje, že odklepal

Leo Brichta a Mateusz Makarowski. Očekávala se show v kleci, přestřelka, žádná nuda. A tohle se splnilo do puntíku, dvě minuty rychlíku, kde to lítalo ze všech stran. Nakonec Brichta Poláka uškrtil. „Slyšel jsem (od trenérů), že říkali, ať uberu, ale viselo tady ve vzduchu 50 tisíc za výkon večera. Párkrát mě trefil, ale když jdeš do přestřelky, musíš s tím počítat, dáš, dostaneš, to je sport," usmíval se vítěz.

Celý večer uzavřel duel mezi Robert Pukačem a Jozefem Wittnerem ve welterové váze. Ve třetím kole zvítězil Wittner, když Pukač zápas na zádech odklepal. „První kolo bylo celkem fajn, ve druhém jsem ztrácel, ale trenér mi poradil. Celkem mě to bavilo, bylo to víc o bolesti," přiznal po výhře Slovák. „Nepamatuju si, že jsem klepal, asi omylem, nepamatuju si. Myslel jsem, že mám celý zápas navrch, ale ten jeden úder," litoval po porážce Pukač.