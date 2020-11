Legenda se vrací, Tyson jde do ringu a česká scéna bojovníků se nemůže dočkat. Co očekává?

O víkendu se konečně fanoušci boxu dočkají. Po patnácti letech se vrátí do ringu legenda. Mezi provazy vkročí nejmladší šampion těžké váhy Mike Tyson, 28. listopadu se proti němu postaví Roy Jones. Oficiálně je v Staples Centra v Los Angeles v plánu exhibiční boxerský souboj na osm kol po dvou minutách. Jak vidí tento duel česká scéna?

Velký comeback je tady. Co na návrat Mika Tysona do ringu říkají čeští bojovníci?

„Je paráda, že se taková legenda vrací, od zápasu ale nečekám žádnou velkou sportovní kvalitu, bude to show," je přesvědčený Ondřej Pála, bývalý profesionální boxer těžké váhy.

„Abych řekl pravdu, vůbec nevím, jak to dopadne a jak to bude vypadat. Doufám, že oba odejdou zdravotně v pohodě, už jsou to přece jen dědkové," říká o padesátnících Rudolf Kraj, jeden z nejlepších českých boxerů historie.

Poprvé naživo uvidí Mika Tysona Lukáš Konečný a jeho svěřenci Tomáš Šálek a Fabiana Bytyqi

Lukáš Konečný

„Jako fanouškovi boxu se mi líbí tahle myšlenka. Je to člověk, kterého zná každý, snad i ti, kteří box nesledují," je přesvědčený uznávaný trenér Michal Zub Novotný.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Mike Tyson (@miketyson)

Těžkou váhou je také Michal Martínek, sice v MMA, ale Tyson přesahuje bojové sporty. „Je to válečník, jak říkal, probouzí se v něm staré ego. Vidět zápas Mikea Tysona je pro mě dělo. „Mike Tyson je veličina, ale soupeř není špatný, moc se těším," přidává se trenér David Vyvážil.

Specifický pohled má na Zvíře boxer a zápasník MMA Matúš Juráček. „Já jsem si s Mikem volal, bavili jsme se o tom, říkal, že je trochu nervózní, přece jen se vrací po delší době," překvapil odpovědí Juráček, který bude mít příští víkend po třech letech zápas v MMA.

Svůj pohled mají i v Ústí nad Labem „Strašně se těším, bude to poprvé, co uvidím Tysona v živém zápase. Co od toho čekat? Nevím, ale favorizuju Tysona," říká jeden z nejúspěšnějších boxerů české historie Lukáš Konečný.

Ten trénuje Tomáše Šálka a Fabianu Bytyqi. „Moc se těším, poprvé v životě uvidím dvě velký legendy v zápase naživo. Tyson je jen jeden," uznává svěové jméno Šálek.

„Legendy se vrací po letech, je to velký tahák pro fanoušky a přiláká další lidi k boxu. Co jsem koukala na instagram, tak Tyson vypadá, jako by nikdy nepřestal trénovat," je uznalá Bytygi.