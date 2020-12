Bitva zvěrolékaře a toho, který prošel peklem proher. Konečně se potkají v kleci

„Zápas s Vaškem jsem prohrál, ale byl pro mě strašně důležitý pro věci, které se staly. Vytříbil jsem si lidi okolo sebe. Teď jsem rád, že je okolí komornější," přiznává Raška po porážce s Václavem Mikuláškem, která proběhla v březnu minulého roku. Od té doby nezápasil.

„Potřeboval jsem dodělat školu, tu už mám za sebou. Pak jsem se začal připravovat na zápas, ale měl jsem problém s ramenem, takže jsem chvíli čekal. Pak měl být zápas v březnu, ale ten kvůli koroně nebyl, teď se těším na 5.12., že už konečně bude," nemůže se dočkat vystudovaný zvěrolékař.

Raška má skóre 7:7 na zápasy, Salčák 5:4, tuhle bilanci si drží díky čtyřem výhrám v řadě. „V roce 2020 měl ten zápas být asi třikrát, čtyřikrát. Jsem rád, že to konečně dopadne. Připravuju se na něj celý rok. Mám ho tak nastudovaného, že mě nemůže ničím překvapit," je v klidu třiatřicetiletý zástupce Reinders gymu, který si ve vynucené pauze vyzkoušel také Oktagon Underground.

Jeden bude chtít natáhnout sérii výher, druhý touží utnout porážky. „Dřív jsem trénoval jak magor nonstop a regeneraci jsem nevěnoval tolik času, pak to tak vypadalo. Nepřipouštím si, že prohraju. Pokud by se to stalo, vím, že mám druhou možnost, nevsadil jsem na jednu kartu," snaží se brát duel ze dvou pohledů Raška.

Třikrát týdně chodí na kliniku, kde se věnuje zvířatům. „Dělám to proto, abych byl v kontaktu, aby se mi to nevykouřilo z hlavy. Na klinice děláme malá zvířata, potom želvy, exoty, plazi. Strašně by mě bavilo starat se o primáty. Odjet třeba na dva měsíce do Afriky by bylo super," nežije jen MMA Raška.

Sobota může napovědět, kam se přikloní misky vah. Jeho soupeř je v klidu, čtyři výhry v řadě mu dodávají sebevědomí. „Asi budu v psychické pohodě, peklem proher jsem si už prošel."