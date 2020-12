Odplata za ukousnuté ucho. Dojde na boxerskou globální trilogii Tyson vs. Holyfield?

Dojde po čtvrt století ke globální trilogii? Otázka, na kterou není zatím odpověď, ale nic není vyloučeno. Důkazem je návrat Mike Tysona po patnácti letech do ringu. A o něj opět jde. Třetí vzájemný zápas by si rád s velkým rivalem střihl Evander Holyfield.

Ti dva mají za sebou dva duely v letech 1996 a 1997. V jednom vyhrál Holyfield na T.K.O., ve druhém byl Tyson diskvalifikován, když ukousl soupeři kousek ucha.

Holyfield sledoval Tysonův víkendový comeback, viděl solidní formu boxerské legendy v exhibičním zápase s Royem Jonesem Jr. v Staples Center v Los Angeles.

Tyson má 54 let, potencionální soupeř je ještě o čtyři roky starší. „Tento zápas by byl globální událostí a jediným zápasem, který chce někdo vidět. Pokusili jsme se tento zápas uskutečnit, ale slyšeli jsme jen výmluvy," citoval Holyfielda server ESPN.

Američan boxoval naposledy v roce 2011 a jeho boxerské skóre se zastavilo na 44 výhrách a 10 porážkách. Tyson má poměr 50:6.

„Už žádné výmluvy. Toto je zápas, který se musí stát pro náš odkaz. V sobotu večer jsi řekl, že jsi připraven bojovat se mnou, tak podepiš smlouvu a pojď do ringu, Tysone. Svět čeká, teď je to na tobě. Jsem připraven," hecuje rivala Holyfield.

A co na to Tyson, kterého o víkendu zase sledoval celý boxerský svět? „Možná si budeme muset promluvit, protože když spolu jednají naši obchodní partneři, nedopadne to dobře."

Víkendová akce, která měla také charitativní podtext, měla vynést Tysonovi 10 milionů dolarů. Je to hodně, málo? Podle ESPN měl Holyfield minulý týden říct. „Nešel jsem do ringu za méně než 25 milionů dolarů." Zdá se, že kamenem úrazu mohou být finance. Jak se říká - peníze až na prvním místě.

Dočkají se fanoušci trilogie v roce 2021?