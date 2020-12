Pudilové zkolaboval trenér před zápasem, přesto šla do klece. Vémola předvedl Českou poštu

Poslední dva zápasy a hodně nervového vypětí, jak tyhle souboje dopadnou. Nakonec dopadly podle předpokladů, i když premiéra Lucie Pudilové pod organizací OKTAGON MMA byla nečekaně dramatická, její trenér Ladislav Erdélyi pár desítek minut před zápasem v Brně na akci Oktagon 19 zkolaboval a musel být převezen do nemocnice. Druhý trenér Petr Kníže neměl zápas stihnout, česká zápasnice přesto šla do klece.

„Jsem ráda, že jsem konečně vyhrála, jela jsem to na jistotu. Začátek se mi vůbec nevydařil, vůbec jsem nevěděla, jak to dopadne. Byla jsem trochu rozhozená kvůli tomu, co bylo předtím. Pak jsem to vypustila, kluci z Ofy mě podporovali. Jsem šťastná, děkuju všem, kteří mě podporovali," řekla Pudilová na pozápasové tiskové konferenci, která proběhla až po půlnoci.

Pudilová poslední čtyři duely v MMA prohrála, to byla ještě v UFC. Na výhru čekala od února 2018. Proti Cornelii Holmové nepředvedla ideální start, když se dostala na záda, ale v dalším průběhu ukázala hlavně převahu v boxerských výměnách a při práci na pletivu.

Vítězství po více než dvou letech. Lucie Pudilová porazila soupeřku i nepřízeň osudu

„Když jsem šla do zápasu, cítila jsem, že je vše špatně, ještě nejsem v pohodě, nesáhla jsem si na vítězství, prala jsem se sama se sebou, ale pak jsem se chytla a držela tempo. Láďa (Erdélyi) je na tom už dobře, před zápasem zkolaboval, bylo to pro něj velký vypětí. A Monster bohužel nestihl zápas. To je všechno," řekla k situaci před duelem šestadvacetiletá bojovnice.

Karlos Vémola uškrtil Václava Mikuláška v prvním kole. Sám nedostal ani ránu

Hlavním soubojem turnaje Oktagon 19 byl střet mezi Karlosem Vémolou a Václavem Mikuláškem. Terminátor řekl, že soupeře ukončí v prvním kole, jinak pověsí rukavice na hřebík. Ten mu také Mikulášek přinesl na vážení. Nakonec to nebyl hřebík na rukavice, ale na pomyslnou rakev. Vémola po deseti sekundách Mikuláška hodil, a za 122 sekund byl konec, Baba Jaga byla uškrcena. Za tento výkon vyfasoval Vémola odměnu 50 tisíc korun.

„Mockrát děkuju za výkon večera. Jak soupeř říkal, že jsem jak Česká pošta, tak tentokrát jsem opravdu doručil, co jsem slíbil. Děkuji za bonus," usmíval se Terminátor po zápase.

Na pozápasové tiskové konferenci to mezi Karlosem Vémolou a Václavem Mikuláškem pořádně jiskřilo

„Vymrzl jsem, ztuhl jsem, stane se, to je ta hra. Zbytečně jsem tam stál a čekal jsem na Karlose, co udělá, místo toho, abych do něj vletěl, což jsem měl udělat. Boxovat nechtěl, to víme, chtěl na zem. Sežralo mě to, prohrál jsem, hlava mi vypla, nebudu se vymlouvat, stává se to. Ničeho nelituju, ale zkusil jsem to. Jdeme dál, neumírám, přijde další zápas," přijal prohru Mikulášek, který se s Vémolou dostal i na tiskové konferenci do slovních půtek.

„V zápase jsem necítil žádný tlak, nepochyboval jsem o sobě. Myslím, že trashtalk s Mikuláškem bychom už měli nechat. Po zápase jsem trochu nesportovně vybouchnul. Ne ty jeho řeči, mě spíš vytáčelo, že společně s Oktagonem dokázali přesvědčit plno lidí, že mi je rovným soupeřem," podivoval se Vémola, který bude mít další zápas už 30. prosince na akci Oktagon 20.

Pirát pomstil Čepa. Demoličními údery odrovnal Poláka Strzelczyka

„Tak jsi uškrtil podprůměrného zápasníka, jakého sis vybral. S tímhle se budeš chlubit? Na tomhle si budeš dělat vajca? Prosím tě, přestaň," přidal si ještě hlášku Mikulášek.

Jisté je, že Vémolovým dalším soupeřem nebude Viktor Pešta ani Samuel Krištofič, který v sobotu také v Brně zápasil, ale patrně si zlomil ruku. „Přeju ti brzký uzdravení, abychom to mohli dát konečně do kupy. Řeči poslouchám už dva roky. Oktagon tě několikrát přede mnou zachránil, pak to utichlo, teď to začíná zase. Přeju ti, aby ses uzdravil, abychom to mohli dodělat," vzkázal přes stůl Vémola Pirátovi.

Tato Primera zmaloval Andreje Kalašnika

