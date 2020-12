Neporažená boxerská ikona hlásí návrat. Na světě je Money exhibice

Neporažený boxer Floyd Mayweather se vrací do ringu. Na svých sociálních sítích potvrdil, že 20. února nastoupí do exhibičního zápasu, jeho soupeřem bude Logan Paul, sportovec a hvězda sociálních sítí. Americká ikona boxu ve výslužbě se vrátí do ringu ve třiačtyřiceti letech.

Mayweather v profesionální kariéře odboxoval padesát zápasů, všechny vyhrál. Naposledy si dal souboj v červenci 2017, když porazil zápasníka MMA Conora McGregora.

Před třemi týdny Američan oznámil zápas v Tokiu. Podobnou cestu absolvoval před dvěma roky. Tenshin Nasukawa nevydržel na Silvestra 2018 ani jedno kolo. Po dvou minutách šel k zemi a Američan vydělal v přepočtu 200 milionů korun. Kde proběhne zápas s Loganem Paulem, nebylo ještě oznámeno.

Pětadvacetiletý Paul má ve statistikách jeden zápas z listopadu minulého roku, v němž prohrál boxerský duel s youtuberem a rapperem KSI, který se jmenuje Olajide William Olatunji.

Logan Paul minulý měsíc označil Mayweathera za negramotného a řekl: „Hej, Floyde, vím, že tu smlouvu už nějakou dobu máš. Nejprve jsem si myslel, že jsi to nepodepsal, protože jsi nechtěl, protože jeden úder by mohl zničit tvoje dědictví, ale teď mám pocit, že jsi to možná nepodepsal, protože nevíš, jak se píše tvé jméno," citoval Paula server The Sun.

Mayweather je ve třiačtyřiceti letech ve sportovním důchodu. Během své třpytivé kariéry vyhrál 15 světových titulů. Proč by měl právě tento boxer jít do ringu s tímto soupeřem? Důvod je jasný, show, která oběma přinese slušný výdělek. Ne nadarmo má Mayweather přezdívku Money.