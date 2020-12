Žádné užívání titulu, po třech týdnech jde král muší váhy opět do boje

Po třech týdnech znovu do boje, navíc o titul. Žádné vyčkávání, užívání si mistrovského pásu. Deiveson Figueiredo, šampion muší váhy v UFC, vyhrál 21. listopadu, radoval se po 117 sekundách. O víkendu půjde do klece opět. V Las Vegas ho čeká první vyzyvatel z žebříčku Brandon Moreno. Mexičan plánuje vzít titul brazilskému šampionovi na UFC 256.

Nejen držitel pásu, ale také vyzyvatel si nedal dlouhou pauzu od minulého duelu. Oba zápasili na stejné akci 21. listopadu a oba vyhráli.

„Byli jsme v domě mého manažera, abychom něco snědli, a v tu chvíli volá manažer UFC. Jedl jsem hamburger z Shake Shack. Bylo to šílené i úžasné. Byly to tři týdny od zápasu. Mluvil jsem s hlavním trenérem a on řekl: „Jsi připraven. Nemáš žádná zranění, tady je tvoje životní příležitost. Udělej to a užij si to," okomentoval Moreno vznik tohoto zápasu pro mmafighting.com.

Sedmadvacetiletý mexický zápasník poslední čtyři duely vyhrál a má v kariéře 18 výher a 5 porážek. Soupeř má bilanci 20:1, naposledy prohrál v březnu minulého roku, nyní má pět vítězství v řadě.

Moreno by v ideálním případě uvítal více času na přípravu, ale věří, že rychlý návrat do oktagonu mu přinese úspěch. „Myslím, že je to pro mě lepší. Nerad moc čekám, tohle bude můj třetí letošní zápas," těší se bojovník, který chodí váhu do 56,7 kilo.

Brazilcovi se věští, že bude dlouho držet mistrovský pás. Moreno má ale jiné úmysly. „Pro tuto příležitost jsem tvrdě pracoval. Půjdu do zápasu s tím, že nebudu respektovat jeho schopnosti. Vážím si ho jako sportovce, ale v okamžiku, kdy oba vstoupíme do oktagonu, nechci respektovat jeho schopnosti. Chci jít, všechno mu vzít a mít to ve svých rukou," má před bojem jasno Moreno.

Minulý zápas o titul v muší váze bedlivě sledoval také David Dvořák, který je nyní na 11. příčce UFC žebříčku. Tipoval, že vítězem bude Brazilec. Měl pravdu. „Jediný zápas, který prohrál, tak skončil na body. Podle mě to bylo v době, kdy ještě nebyl na takové úrovni jako nyní. Od té doby se hrozně zlepšil a posunul se," všiml si Dvořák. Bude to platit i při obhajobě?