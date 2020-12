Úspěch mimo klec. Procházka je v týmu s McGregorem a dalšími světovými hvězdami

Velký skok do globálního světa si připsal zápasník MMA Jiří Procházka. Pátý bojovník v žebříčku polotěžké váhy organizace UFC podepsal kontrakt s americkou společností Paradigm Sports, která zastupuje sportovce z celého světa. Firma má podepsané kontrakty za více než 500 milionů dolarů. Zástupce brněnského Jetsaam gymu se dostal do společnosti, ve které jsou také Conor McGregor, Israel Adesanya či Cris Cyborg, ikony světového MMA.

„Jsme na začátku nové cesty. Jsme hrdí na začátek této spolupráce. V úterý jsme měli mítink, bylo nám představeno okolo deseti lidí, kteří se o nás budou starat, když bude potřeba. Jde o odborníky přes výživu, lékaře, marketing, právníka, účetní. Paradigm Sports vidí v Jiřím potenciál, vidí ho jako nepopsaný kus papíru, nového člověka, se kterým chtějí od začátku spolupracovat,“ potvrzuje výrazný marketingový krok Martin Karaivanov, který je Procházkovým trenérem a sportovním manažerem.

„Jiří se dostal někam, kde vše okolo něj nedokáže jeden člověk obsáhnout. Je potřeba rozdělit role, ať každý dělá, co umí. Mojí prací není jen Jiří, ale celý Jetsaam gym, ve kterém jsou profesionální a amatérští zápasníci MMA, k tomu thajský box. Samozřejmě nejvíce je vidět Jiří, ale my jsme celý sportovní oddíl,“ přibližuje realitu Karaivanov.

V úterý vlastníci americké firmy přes videohovor přivítali Procházku a jeho tým. Český zápasník má zatím v UFC jeden zápas, ten vyhrál, když předvedl působivé K.O. Další bitva ho čeká 27. února v Las Vegas, kde se proti němu postaví Dominick Reyes, trojka žebříčku UFC. Šampion japonského Rizinu má velkou šanci oslovit fanoušky po celém světě.

„Očekávám, že do budoucna přijde velký globální partner. Smlouva je nyní čerstvě podepsaná, teď se bude teprve vše rozjíždět. Přestoupili jsme z lokálního trhu do globálního světa. Ve smlouvě je třeba pasáž o filmu. Jiří se může dostat i do Hollywoodu, v kontraktu je pamatováno i na videohry, jde opravdu o významný krok,“ je spokojený Karaivanov.

Další velký krok má přijít v únoru, kdy Procházka podruhé vstoupí do oktagonu UFC.