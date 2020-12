Jak vypadá vyhořelý gym bývalého reprezentanta? České legendy jdou do ringu, aby pomohly

Jak to vypadá v Kutil gymu měsíc po požáru? Do března by mohla být hotová rekonstrukce

„Děkuju Lubošovi, jsem rád, že si zase zaboxujeme, on je super člověk. Oba jsme si řekli, že budeme boxovat, půjdeme na 4x2 minuty. Oba jsme těžký, může se stát cokoliv, je to box. Každý bude boxovat tak, aby vyhrál," těší se Kutil na nečekaný comeback s bývalým velkým rivalem, který ho v letech 2012 a 2014 porazil.

„Tenkrát to bylo hodně vyhecovaný, oba zápasy vyhrál Luboš na zranění. V jednom mi zlomil čelist, ve druhém žebra, jinak byl zápas vyrovnaný. Bylo to vyhecovaný, teď jsme už kamarádi. Myslím, že tenhle zápas bude lidi zajímat," je přesvědčený Kutil, kterého čeká duel v Lucerně na Galavečeru profesionálního boxu a K1.

Kutil gym zničil požár. Boxernu znovu vybudujeme, na stávající adrese, slibuje majitel

Kdo chce vidět tento a dalších více než deset zápasů v ringu má šanci přes placený přenos. Z důvodu pandemie koronaviru bude totiž slavná Lucerna bez fanoušků. Ducár, Pejsar, Kracík, Reissinger, Řezníček, Maršálek, Šour, Říha, Parlagi, Mudrochová, Dvořáková. I tato jména vstoupí do ringu.

Kutil trénuje, ale v hlavě má stále vyhořelý gym. „Vyklidili jsme bordel po požáru, teď čekáme ještě na vyjádření od hasičů, pak začneme bourat a přestavovat. Myslím, že do března bychom to mohli mít hotový. Zbouráme stěny, přesuneme dispozice, uděláme tu trochu jiný prostor, celkově to bude větší, trochu prostory rozšíříme," naznačil Kutil renovaci. Do nového gymu by mohli lidé přijít patrně v dubnu. Takový je plán.

Změny by se neobešly bez pomoci lidí, kteří pomáhali vyhořelý gym vyklízet, ale také přispěli ve finanční sbírce.

"Hrozně moc lidí pomáhalo, až jsme některé museli odmítat. Lidi okolo tohoto sportu jsou hrozně hodní, jejich reakce byla super. Myslím, že se podařilo vybrat k milionu korun. Stále mě ochota lidí dojímá, jsou neuvěřitelní," je Kutil vděčný za nabídnutou pomoc od příznivců bojových sportů.

Jestliže byste chtěli pomoct, zde je číslo účtu, na který můžete přispět: 2844090359/0800. Pokud chcete více informací, zde je kontakt: info@kutilgym.cz.