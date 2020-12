Další úspěch pro Česko. Hanzlíčková veze domů stříbro!

Zápasnice Adéla Hanzlíčková vybojovala stříbrnou medaili na Světovém poháru v Bělehradu, který nahradil mistrovství světa. V cestě za triumfem ve váhové kategorii do 68 kilo zápasila česká reprezentantka s Meerim Žumanazarovovou z Kyrgyzstánu a prohrála 2:8 na body.

Návrat po dlouhé době. V polovině zápasu vedla Hanzlíčková 1:0, ale druhá část patřila soupeřce. „Já už jsem skoro zapomněla, jaký to je pocit být na závodech. Prožívat všechen stres, silné emoce spjaté se zápasem, radost po vítězství, zklamání. Jsem ráda, že jsem si to připomněla. Chybělo mi to," zhodnotila česká reprezentantka turnaj v Bělehradu, které nepomáhal k velkému úspěchu žádný rituál ani talisman. Spoléhala jen sama na sebe a trenéra.

„Nemám žádný talisman nebo rituál. Nechci být na ničem závislá a potom nesvá z toho, že jsem ho náhodou zapomněla, nebo nestihla udělat rituál. Jediný, co mám, tak svoje šťastná tanga," svěřila se ještě před finále. Tentokrát nepomohla.

Hanzlíčková přidala druhou medaili do sbírky české výpravy. V úterý získal bronz její reprezentační kolega Artur Omarov, další český zápasník v řecko-římském stylu Oldřich Varga skončil ve váze do 82 kg pátý.

Vicemistryně Evropy z loňského roku Hanzlíčková nejprve porazila Sofii Georgievovou z Bulharska, následně v semifinále položila na lopatky úřadující mistryni Evropy Chanum Velijevovou z Ruska. Ve finále byla nad její síly reprezentantka z Kyrgyzstánu.

Poslední duel v Bělehradu Hanzlíčková prohrála, končí Světový pohár porážkou, ale veze stříbro, což je velký úspěch. Teď už ale kouká dále. Příští rok jsou olympijské hry. „Budou kvalifikační turnaje, těším se na ně. Bude to velká výzva. Počítám, že budu většinu roku trénovat v zahraničí," dodala stříbrná Češka.