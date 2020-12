Český talent a legenda v jedné kleci. Soupeři nedostali šanci

Legenda a talent, který prokazuje, že ho čeká velká budoucnost. Na víkendovém Night of Warriors v Parkhotelu Smržovka odehráli poslední dva zápasy v K-1 jedenadvacetiletý Václav Sivák a o osmnáct let starší Tomáš Hron. Oba vyhráli před limitem.

Sivák dostal zkušeného Němce, který šel do zápasu se skóre 26 výher z 29 zápasů. Ukázalo se ale, že Ali-El Saleh nemá šanci. Český kickboxer měl v knize profesionálních fightů skóre 14:0. A byl to on, který vyhrál, nekompromisně. Duel ukončil už v prvním kole.

„Další vítězství v prvním kole, doufám že je soupeř v pořádku. Díky všem za podporu. Jedeme dál. Nevím, kam mířím, jen si užívám jízdu," podělil se Sivák o své pocity po jednoznačném vítězství.

Hlavní duel předvedl Tomáš Hron a Mario Jagatic, který se snažil od začátku tlačit, být aktivní, ale ve druhém kole odkulhal. Zkušený Hron předvedl lowkick a Chorvat nemohl na nohu, přesto se pokusil jít dál, pak ale přišel highkick a Jagatic šel podruhé na podlahu, dál to nešlo, byl konec. Výhra pro Hrona. A patrně přidá ještě další.

Tomáš Hron čeká, jestli se soupeř zvedne. Ne, nezvedl se.

„Mám rozjednáno asi rok něco v zahraničí, ale díky koroně se vše pořád posouvá. Pár nabídek mám, ale dokud to není podepsané, tak o tom nechci mluvit. Ještě mám v plánu trochu zamíchat kartami, než pověsím rukavice na hřebík," řekla česká legenda pro server czechfighters.cz o své budoucnosti.

Závodník K-1 Dani Traoré.

Do Smržovky přijel také Dani Traoré, který zápasí pod nejlepší kickboxerskou organizací na světě Glory. Vyhrál za necelé dvě minuty, když jeho sílu poznal Bernard Plavec. Nejdříve počítání po hodně tvrdých úderech, poté kop na žebra a konec. Traoré předvedl vítězné salto a mohl jet s výhrou domů. „Velkolepé vítězství v prvním kole," stručně okomentoval svoji českou výhru.