Vémola jde o titul: Osm českých pohledů na bitvu Terminátora

Sport.cz oslovil bývalé i současné zápasníky, trenéry, matchmakera, rozhodčího, novináře. Podle sázkových kanceláří je český zápasník favoritem, a to jedním z největším na celé kartě, která se na konci roku představí v oktagonu.

Pětatřicetiletý Vémola má na svém kontě 29 výher a 6 porážek. O čtyři roky mladší Francouz má bilanci 19:5. Podle žebříčku fightmatrix.com drží Vémola 69. místo ve střední váze (83,9kg) na světě, soupeř je na 94. příčce. Český zápasník za posledních pět let stihl ve střední váze pět fightů, většina byla v polotěžké (93kg), soupeř má ve střední váze jeden duel, ten poslední, dřív zápasil ve velterové váze do 77,1 kilo.

Jak vidíte titulový zápas, který bude mít Karlos Vémola s Francouzem Alexem Lohorém 30. prosince na akci Oktagon 20?

Michal Martínek, zápasník

Myslím si, že Karlos bude daleko silovější než jeho soupeř, ale musí si dat pozor na komplexnost soupeře, který je taky zkušený. Karlos je ve formě a maká, takže pevně věřím, že pás zůstane doma, kam patří.

Lukáš Blažek, trenér

Vémolův soupeř je velice kvalitní a šikovný na zemi i v hodové části, ale je to 77, což je prostě hodně. Na to, aby ho porazil, by musel mít excelentní postoj, a to za mě nemá. Takže to vidím, že ho Vémola stejně porazí, protože si prosadí svou hru.

Ondřej Skalník, zápasník a trenér

Uvidíme, jestli ten zápas dopadne, protože pravidla pro pohyb sportovců v rámci prevence covid-19 můžou se soubojem ještě zamávat. Pokud nevyjde Lohoré, tak navrhuji postavit na vémolici Blatného, to by byl jasný win pro Karlose. Jinak Lohoré má dost zkušeností, zápasy v Bellatoru, BAMMA a Cage Warriors, takže se určitě nejedná o žádné ořezávátko. Navíc dokáže zápasy ukončovat jak v postoji (koleno, údery), tak na zemi, což by Karlosovi nemuselo sedět. Především gilotiny by mohly Karlosovi nabourat game plán. Těžko hodnotit, ale buď Karlos vyhraje na body, anebo odplácá gilotinu, to je můj soukromý tip.

David Vyvážil, trenér

Přiznám se, že soupeře Karla Vémoly neznám, nebo pouze ze statistik. Takže jeho kvalitu ani výsledek zápasu nejsem schopen zhodnotit. Mě jako trenéra Davida Hoška spíš mrzí, že se organizace rozhodla dát šanci na titul bojovníkovi bez zápasu v organizaci. Čekali jsme spíš, že možnost o titul bude mít vítěz, který vzejde ze zápasu Ďatelinka vs. Hošek, což je souboj na vrcholu žebříčku ve váze -84 kilo. Oba kluci svými výkony dlouhodobě dokazují, že si šanci zabojovat o titul zaslouží. Bohužel organizátor se rozhodl jinak, na což má právo, jelikož organizace je v jeho vlastnictví. My můžeme leda čekat, že šanci zabojovat o titul dostaneme.

Karlos Vémola uškrtil 5. prosince Václava Mikuláška v prvním kole. Sám nedostal ani ránu.

Sport.cz, Oktagon TV

Daniel Barták, trenér

Myslím si, že ten zápas je nefér například vůči Ďatelinkovi, který by si ho zasloužil víc než Francouz i Karlos. Když to pominu, tak Alex Lohoré je určitě komplexní bojovník, z čehož mě nejvíc zaujal jeho wrestling a zem, kde je velmi šikovný. I třeba zády ke kleci nebo při vstávání, což se s Karlosem bude hodit. Protože ho Vémola dolů dostane, bude větší (Lohoré bude najedená 77) a podle mě je na zemi lepší, přesnější. Na druhou stranu si myslím, že by Alex mohl na zemi víc zlobit. Je to na pět kol a Karlos je spíš „sprinter" než „maratónec". Plus bude dvakrát během necelého měsíce shazovat do 84, což může hrát taky velkou roli.

Michal Hamršmíd, promotér, trenér

Soupeře blíže neznám, jen o něm vím, že celou kariéru zápasil welterweight. V middleweight absolvoval pouze jediný zápas, a to svůj poslední. Šance tady, pokud si Vémola udrží svůj styl, vidím spíše pro Karlose a to z toho důvodu, že pokud se bude zápas odehrávat na zemi, měl by mít silovou a váhovou převahu. Ovšem otázkou je, pokud neukončí Francouze v prvních dvou kolech, jak na tom bude po fyzické stránce v dalších třech kolech, kde se mi zdálo, že dříve trošičku po fyzické stránce začínal ztrácet.

Pavel Touš, rozhodčí, matchmaker

Alex Lohoré je určitě kvalitní soupeř. Sice měl pouze jeden zápas ve střední váze, ale porazil před limitem soupeře se skóre 12:3 a posunul se na 94. místo ve střední váze. Pokud si Karlos pohlídá postoj, kde je Lohoré nebezpečný, měl by to zvládnout.

František Prachař, novinář

Karlos se už v minulosti vyjadřoval, že titul v Oktagonu je pro něj mezizastávka k zápasu s Attilou. Tenhle zápas musí zvládnout, aby si mohl plnit další cíle. Já bych byl rád, aby byl na té mezizastávce taky zápas s Viktorem Peštou. Pro české MMA by bylo dobrý, kdyby oba na Oktagonu 20 vyhráli, to by byl společný krok ke vzájemnému zápasu. Co se týče zápasu 30. prosince, jde o to, jakou dá Karlos tomu titulu váhu spíš, než s kým ho získá, pak bude zajímavý, jaký dostane další soupeře.