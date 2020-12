Těžká váha jde poznat nové vody. Přijde do klece rychlejší a nebezpečnější verze?

Pešta má v MMA kariéře profesionálního zápasníka 15 výher a 6 porážek, z toho se pětkrát představil pod hlavičkou UFC. Zkušeností má také z RCC a Fight Nights Global. V Brně se mu postaví osmatřicetiletý Brazilec, který má skóre 26:15. Mezi lety 2013 až 2015 bojoval v UFC, kde stihl tři váhové kategorie - welterová váha, střední a polotěžká.

Sport.cz oslovil bývalé i současné zápasníky, trenéry, matchmakera, rozhodčího a novináře. Jak oni nahlíží na změnu u druhého Čecha v UFC? Podle sázkových kanceláří je český zápasník favoritem.

Vitkor Pešta zařadil v době koronaviru do přípravy také tréninky v přírodě.

Viktor Pešta bude mít první zápas ve váze do 93 kilo, je to správný krok, může jít o začátek nové kariéry?

Daniel Barták, trenér

Viktor se už teď, když jde s váhou dolů, cítí hodně dobře. Je rychlejší, nebezpečnější. Už teď se ho někteří zápasníci bojí, a to ještě ani nezhubnul. Myslím, že je to dobrá volba. Těším se na to.

Michal Martínek, zápasník

Viktor je zkušený zápasník a musí vědět co mu dělá dobře. Nevím, jaké má problémy s hubnutím, protože to je velký chlap a určitě to není nic snadného. Já bych spíš volil alternativu, aby přibral na 115 kilo a zesílil v těžké váze, protože i se svými kily zatopil hodně velkým jménům, ale je to jeho cesta a jestli mu to takhle sedí a chce jít touto cestou, tak se to musí respektovat, protože je profesionál.

Nekompromisně. Vítězná premiéra Viktora Pešty pod organizací OKTAGON MMA. S Mikem Kylem šli domluvenou váhu 96 kilo, Američan přesto převážil.

David Vyvážil, trenér

Pokud Viktorovi nebude dělat shazování problém, myslím, že je to dobrá cesta. O nové kariéře je myslím zbytečné hovořit. Jeho kariéra se akorát trochu přibrzdila, což se může stát komukoliv, zvlášť zápasníkovi, který si soupeře opravdu nevybírá a přijímá velké výzvy (Emelianenko, Lewis). Za mě je to jeden z nejkomplexnějších zápasníků na české MMA scéně, a jsem přesvědčen, že své kvality ještě ukáže.

Lukáš Blažek, trenér

Myslím si, že je to správný krok a že už tam dávno měl být. Věřím, že se mu tam bude více dařit.

Ondřej Skalník, zápasník a trenér

Viktor je na tom skvěle, vypadá na lapách libově, cítí se velmi dobře. Za mě těžký zápas proti bývalému UFC zápasníkovi, ale posun do light heavyweight je pro Viktora z mého pohledu logický krok. Soupeř například porazil v UFC Alberta Tumenova, který to po UFC štaci kosí v ACA. Výhra nad Alcantarou by Viktora určitě posunula na české scéně a směrem k vytouženému souboji s Vémolou, ale světově ho to příliš neposune. Respektive ho to etabluje v polotěžké váze, kam Viktor směřuje. Držím mu palce a doufám, že ukáže, kdo tu je Takedown Machine.

Michal Hamršmíd, trenér, promotér

Od Viktora to je výborný krok, který měl už udělat dřív (smích). Já bych mu přál, aby to tak bylo a věřím, že v 93 dosáhne úspěchu a určitě má možnost myslet v této váze na návrat do UFC.

Pavel Touš, rozhodčí, matchmaker

S Viktorem jsme se o 93 bavili, už když zápasil na Fight Nights Global. Věděl jsem, že bude schopný shodit na požadovaný limit. Vzhledem k tomu, že dokázal v těžké váze bojovat na špici (pohyboval se okolo světové Top 30), jsem přesvědčený, že v 93 udělá pořádný průvan.

František Prachař, novinář

Viktor byl v těžké váze úspěšný, akorát mu nevyšly největší zápasy, takže si myslím, že v polotěžké váze může naplno ukázat co umí a brzo ho uvidíme s Karlosem. Pro české MMA by bylo dobrý, kdyby oba na Oktagonu 20 vyhráli, to by byl společný krok ke vzájemnému zápasu.