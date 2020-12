Titulová boxerská řežba v legendární Lucerně! Dojde na K.O.?

Boxerská bitva v křížové váze, titulový zápas v Lucerně, svatostánku českého boxu. Dodatečný dárek k Vánocům si v podobě mistrovského pásu nadělí jeden z hlavních protagonistů. Kdo vyhraje duel mezi Václavem Pejsarem a Vasilem Ducárem 29. prosince? „Chtěl bych, aby měl tenhle šílený rok vítěznou tečku. Je mi jasné, že podobně to bude mít i Vasil, takže jeden z nás bude zklamaný. Věřím, že vyhraju,“ hlásí rohovník z Plzně. Velký zápas bez fanoušků. „Na výkon a na funkci rostlináře to ale nebude mít vliv,“ přidává s úsměvem Ducár.

Do zápasu zbývá pár dní. Tvrdou přípravu už máte za sebou, dá se říct, že jen pilujete detaily?

Pejsar: Přesně tak, teď už se všechno jen ladí. Teď už se nedělá nic těžkého. Času na přípravu bylo dost, všechno, co jsme chtěli udělat, to jsme zvládli. Jen škoda, že celý rok nebyly zápasy. Hodně času jsme věnovali silové přípravě. Ne, že bych ji jindy zanedbával, na každý zápas se připravuji svědomitě, ale teď jsme se jí věnovali ještě víc. Dupali jsme do toho, ale můžu být spokojený.

Ducár: Dá se říct, že tvrdá příprava je za mnou, ale trénuji až do posledních chvíle, takže ladím, stejné je to i u váhy. Tréninky pořád probíhají, ale zkracují se a zvyšuje se tempo.

S přípravou to asi muselo být v téhle covidové době složitější, ne?

Pejsar: Je pravda, že jak se zavírala a zavírají sportoviště, bylo to těžké. Stejné to bylo s lidmi na sparingy, vždycky jsme si ale nějak poradili. Trochu mě mrzí, že jsem za sparingy nevycestoval do Polska nebo do Anglie. Jak jsem říkal, našli jsme řešení doma, ale jednoduché to nebylo.

Vy jste ale měl odcestovat k zápasům. Minimálně Rusko bylo ve hře, ne?

Pejsar: Vypadalo to nadějně, ale nedostali jsme víza. Přitom nás ruská strana ujišťovala, že to bude v pohodě. Věděli jsme o omezeních pro cesty do Ruska, země je zabarikádovaná, ale oni mě ujišťovali, že když pojedu jako profesionální sportovec, že to půjde, ale nešlo to.

Ducár: Příprava byla složitější, ale nějak mě to neovlivnilo. Jel jsem na tréninkový kemp do Německa, kde jsem se sám ukryl do karantény a tam jsem více než měsíc s přestávkou trénoval. Takže příprava byla o to více kvalitnější. Nic mě nerozptylovalo a měl jsem tam výborný sparingpartnery.

V březnu vám ještě dopadl zápas v Rusku, pozastavila se vaše kariéra vzhledem k současné pandemické situaci?

Ducár: Měl jsem mít ještě dva zápasy na Heroes Gate, na jaře a na podzim, ale korona pozastavila kariéru všem. Když se podívám na kadenci zápasů, tak dva desetikolové jsou běžná věc do roku, třikrát maximálně. To máme my v Česku, více zápasů v roce, kluci musí vydělávat.

Nyní máme vánoční čas, vypínáte právě ve společnosti nejbližších?

Pejsar: Volné chvíle trávím s rodinou. Chodíme na vánoční trhy, mám tam svoje sponzory. Snažím se vypnout hlavu, abych tam neměl jen zápas. Když je možnost, zajdeme i do přírody. Chci být s rodinou, abych ji neošidil, když jsem tolik trénoval a chystal se na Lucernu.

Ducár: Vánoce budeme trávit normálně, dcera to sice ještě nebude vnímat, ale chceme si je udělat hezký.

Jak to vůbec máte na Vánoce. Sednete si k televizi a pohádkám?

Pejsar: To je jasný, Tři oříšky pro Popelku, to je klasika, která k tomu patří. Koukáme se s manželkou. Jediné, co si odpustím, je cukroví.

Fakt ani neochutnáte?

Pejsar: Dát si jeden, dva kousky, to by nebyl problém, to by se nic nestalo. Jenže tím se člověk jen naladí. Takže to raději nebudu pokoušet. Snad mi doma něco nechají a já si pochutnám po zápase.

Ducár: Dolaďuji váhu, takže cukroví určitě nebude, i kdybych ale váhu nedělal, snažím se dodržovat režim, takže cukroví by stejně nedopadlo. Musím se držet, nezažívám to poprvé. Je to ale o něco lepší než před dvěma roky, když jsem dělal váhu 84 kilo do O2 areny, dneska dělám 91, což je sedm kilo plus, takže jsem úplně v pohodě.

V létě na tiskové konferenci padla otázka, že se bude boxovat možná bez diváků. Teď už je to jistota, štve vás to moc?

Pejsar: Já už jsem tehdy říkal, že si to neumím představit. Že tam nebudou fanoušci, to mě hodně štve. V Lucerně je to jiný než ve sportovních halách. Kdekoliv jinde bych to bez diváků asi bral, tady mě to ale úplně bolí. Tady je to s diváky našlapaný odshora i v patrech. Když je narváno, je to úžasný. Teď to bude bez diváků, co se dá dělat. Jen mě straší to, že chtějí zpřísnit opatření kvůli covidu, ale doufám, že se Lucerna bude konat, i když bez fanoušků.

Ducár: Neštve mě to, spíš mě to mrzí, že se bude boxovat bez diváků, protože Lucerna je specifická, lidi drží dress code, vždycky je vyprodáno, je atmosféra. Škoda, na výkon a na funkci rostlináře to ale nebude mít vliv (smích).

Také padala silná slova o předčasném ukončení duelu...

Pejsár: Zrovna nedávno jsme se o tom bavili. Sice na to přišla řeč, ale já se na to nechci upínat. Snažím se myslet jinak. Když jsem boxoval se slabšími soupeři, měl jsem to v hlavě, když se mi nepovedlo zápas rychle ukončit. Pak člověk přemýšlí, proč to nejde, tlačí na to, dělá třeba i hlouposti...

Ducár: Výhra před limitem? Když si budu dělat svoje a dám si pozor na to jeho, tak by to mohlo vyjít, ale že bych tam šel vyloženě s tímto úmyslem, to se říct nedá. Chci podat kvalitní výkon, to je všechno.

Galavečer z Lucerny bude možné sledovat alespoň díky Pay Per View. Je o něj ve vašem okolí zájem?

Pejsar: Doma se určitě budou koukat, ptala se mě na to i celá řada známých. Říkají, že si to pořídí. Ta startovka, co se pořadatelům povedla v téhle době udělat, je fakt skvělá. Bude stát za to se koukat.

Ducár: Je zájem, lidi mi píšou. Ani nemusí psát, je to všude, lidi mají dost informací. Doufám, že se toho podaří hodně prodat.