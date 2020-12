Elitní ranař jde do MMA premiéry. Spárovat s Procházkou? Super, je to čaroděj, přiznává Škvor

Bude větší bitva v kleci nebo bude těžší přežít vánoční svátky a odolat pokušení na štědrovečerním stole? Na tuhle otázku bude znát odpověď Daniel Škvor 30. prosince, kdy si elitní český postojář vyzkouší premiérový MMA zápas na Oktagon 20. Soupeřem mu bude Oumar Sy z Francie. Dělat váhu přes Vánoce není nejlepším dárkem. "Uvidíme po svátcích. Mám přítelkyni s malým dítětem, takže máme Vánoce dvakrát. Nejdříve spolu, potom jedeme k našim, takže budu mít na Štědrý den dvě večeře, ale budu to řešit celodenním půstem. Večer si dám kapra, salát, lososa, ale řízek za řízkem do sebe cpát nebudu,“ dušuje se jedenatřicetiletý bojovník, který se na fight v kleci připravoval se zajímavými jmény.

Zápas mezi svátky, to asi není úplně ideální, co?

Není to poprvé, je mi to jedno. Snad jen konečná fáze přípravy je trochu problém, když se shání partneři na sparing. Letos to je úplně špatný, všechno jde ale vyřešit. Na konci roku jsou dva velký galavečery (Oktagon 20 a Galavečer profesionálního boxu a K1 v Lucerně), takže dost kluků trénuje, jde to poskládat. Do toho se připravuje Jirka Procházka na UFC, takže jsem trénoval i s ním.

Vás čeká premiéra v MMA, jaké jsou tréninky s Jiřím Procházkou, Karlosem Vémolou, Michalem Martínkem, Milošem Petráškem?

Je to úplně jiný, v postoji musíte jinak reagovat, máte jiný střeh, jinak se musí člověk hýbat. Když jste tvrdý rváč, který blokuje a schovává se za velký rukavice, což já jsem, tak mu to v malý rukavicích moc nefunguje. Dá se říct, že se MMA věnuji tři, čtyři měsíce, takže jsem na začátku.

Jak složité je upravit po letech styl?

Docela těžký, protože tělo má něco naučené. Je přirozené, že když jsem v nějaké obraně, tak tělo přepne do toho, co mu jde nejlíp. Jakmile přijde tvrdá melta a třeba zaspím, spadnu do tvrdého módu a pak je to pro ty kluky jednodušší.

Jaké to je spárovat s Procházkou, bojovníkem z UFC?

Super (smích). Od něj člověk neví, co přesně čekat. On je rozumnej, ale když se chce fakt štípat, vezmeme si velký rukavice a přidáme wrestlerský věci, tam se držím relativně vyrovnaně, ale v malých rukavicích je Jirka čaroděj, tam se přiznávám, že to je pro mě trochu problém. Nejsem z toho špatnej, ale cítím, že je na tom dobře.

Co zem s Vémolou?

Ono to vypadá, že má brutální sílu, ale on má techniku. To jsou řeči, že každý ví, co dělá, každý se mohl na něj připravit, ale stejně se to nikomu nepovedlo, není to u něj jen o síle. Má to najetý, technicky to tam je, dělá to celý život, je to specializace, on není boxer. On hází lidi a drží je na zemi.

Když vás trefí tank. Souboj těžkotonážníků ovládl Daniel Škvor

Sport.cz

Za pár dní jdete na Francouze, tři zápasy vyhrál před limitem, žádná porážka, takže na premiéru asi oříšek, ne?

Co víme, je to spíš zemař, takže nás asi prověří. Nezdá se, že to je stavěný zápas pro nás, ale je mi jedenatřicet, mám asi padesát zápasů se světovou třídou v postoji, tak lepší jít hned na startu naostro než pak poslouchat, že to byl snadný soupeř a divadlo.

Půjdete poprvé MMA, pochybujete o sobě?

Ne, ale snažím se samozřejmě přehrávat krizový situace. Když budu pochybovat, nemá cenu do zápasu chodit.

Samozřejmě, myslel jsem - nový sport, nové zkušenosti, neznámé prostředí, člověk o tom určitě víc přemýšlí, ne?

Snažím se přemýšlet pořád. MMA jedu tři, čtyři měsíce. Navíc v gymu nás je hodně, každý má svoje a nejde říct - Škvor má zápas a teď se pojede tři měsíce jen to, co on potřebuje, takhle to nefunguje. Zápasníci se musí přizpůsobit a makat hlavně sami na sobě, což mi přijde, že u těch mladších nefunguje. Oni chtějí být všude vidět, fotky na instagramu, ale když jim po tréninku řeknete, pojď si něco zkusit, tak jsou unavený. My po tréninku ještě hodinu blbli.

Suverénní vítězství Daniela Škvora. V zápase těžkotonážníků vyřídil Martina Horského

Sport.cz

Jakou plánujete kariéru v MMA?

Neplánuji, myslím na to, co je teď. Dokud ale zdraví slouží, chci zápasit. MMA mě baví, nevidím se někde v UFC jako mladí kluci. Mě baví poznávat nový věci. V postoji jsem dosáhl určité úrovně, jsem na evropský úrovni, ale na MMA tréninku si přjidu neúplný, když přiběhne o hodně lehčí Kuba Tichota, skočí mi na hrb a já ho nesundám.

Chcete mixovat postoj s MMA?

Nechci, pracuju jako trenér a vím, že z trenérského hlediska to nejde. Je to prostě jiný. Zápasníci MMA jsou komplexnější, tréninky jsou tvrdší. Určitě je větší šance na zápas, když si zápasník MMA odskočí do postoje než na opak. Zápasníci z MMA mají skvělou fyzičku, nechci to nějak zveličovat, ale jejich trénink je těžší, musí dělat víc věcí a jejich tělo víc vydrží.

Sledujete zahraniční organizace?

Sleduju ONE FC, tam lidi každého zápasníka uznávají, fanoušci jim zatleskají. Lidi umí ocenit, když něco ustojí. To se tady třeba neděje a tohle bere mladým chuť zápasit. Prohraje dva zápasy a už si o sobě přečte, že je kus hov... To pak nebaví, ale takhle by to být nemělo. Každý, kdo tam vleze, zaslouží uznání a respekt, jít do zápasu není žádná sranda.

Ledabylost překovat v mistrovství. Plán Jiřího Denisy Procházky před zápasem s Reyesem v UFC.

Sport.cz

Řešíte sociální sítě?

Snažím se tomu vyhýbat, kouknu na to, ale snažím se to moc neřešit. Realitou je, že dnes je sport spojený i se sociálními sítěmi, jde o promo. Ve finále ze všech zápasníků, kteří Underground vyhráli, tak mně se sledovanost zvedla nejméně. Ondra Novotný k tomu řekl: on je ten Dan oproti ostatním klukům moc normální. Když člověk nechce ze sebe dělat dementa, tak to lidi nezajímá.

Nemrzí vás to?

To mrzí každého zápasníka, který se tomu tvrdě věnuje, maká a pak vidí týpka, který hraje divadýlko a ve finále umí kulový. On má sponzory, podporu a vy jdete před tréninkem do práce.

Může se tohle časem změnit?

Ne! MMA je divácký sport a show okolo je potřeba, aby byla sledovanost a my měli na výplaty, je to jedna nádoba.