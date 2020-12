Vrátí se Pešta po velké změně do UFC? S tou myšlenkou si pohrávám, přiznává

Jak se dělá váha přes Vánoce?

Není to příjemný, ale dělání váhy je nepříjemný kdykoliv. Byl jsem za rodiči, všude bylo jídlo, cukroví, to nepotěší, ale jsem profesionál, jde o správné nastavení hlavy, takže žádné pokušení, že bych se užíral.

Nezhřešil jste?

Ne, nic. Mám připravený plán. Dal jsem si přírodně pečeného kapra s brokolicí.

Minulý týden jste přiletěl z USA, jak řešíte poslední dny, když cestujete?

Připravil jsem si porce do krabiček a jedl své jídlo. Zrovna servírovali zmrzlinu Ben & Jerry's, což je moje oblíbená, nikdy předtím jsem ji v letadle neviděl, ale dal jsem to a nepodlehl jsem.

Jdete váhu 93 kilo, z kolika jste začal shazovat?

Byl jsem trochu z formy, takže jsem měl 105 kilo. Když jsem začal trénovat, nabral jsem svaly a váha trochu vyskočila, ve finále jsem shazoval asi ze 107 kilo.

V červenci 2019 jste šel s Američanem Kylem domluvenou váhu 96 kilo, tu váhu jste dal bez větších potíží, je to pro vás psychologická výhoda, když víte, že jde shodit?

Přesně tak. Tehdy jsem shazoval s Ondrou Skalníkem a moc jsem nedával dolů. V sauně jsem dával kilo, Ondra mi říkal, že 93 bych dal v klidu, na první dobrou. Tohle mě v hlavě uklidnilo. Teď se mi váha v posledním týdnu pohybuje stejně jako před zápasem s Kylem. Budu dávat v sauně, případně ve vaně o tři kila víc, to není zase tak brutální.

Jste nervózní?

Trochu jsem, ale mám kolem sebe lidi, kteří tomu rozumí, mám protokol na odvodňování i zavodňování, takže si myslím, že to bude v pohodě.

Co čekáte od polotěžké váhy - budete rychlejší, pohyblivější, budete mít lepší fyzičku?

Přesně tak. Lidi říkají, že budu mít lehčí soupeře, ale tohle není to nejdůležitější, pro mě to hlavní je, že já sám se budu cítit líp, což jsem už poznal v tréninku. Jsem lehčí na nohou, jsem rychlejší a nemyslím si, že by síla zaostávala. Zatím mám z přechodu z těžké váhy dobrý pocit.

A co třeba pozice na zemi, když musíte držet soupeře, nechybí vám kila?

Když váhu dobře rozložím, je to v pohodě, každému dělá problém vstát. Tahal jsem se během přípravy hodně i s těžkými váhami, to už jsem byl znatelně lehčí a neměl jsem problém.

Vaše profesionální kariéra trvá deset let, celou dobu jste v těžké váze, proč přichází ve 30 letech změna?

Důvodů bylo několik. S polotěžkou jsem si pohrával už delší dobu, několik let. Hodně velký vliv na změnu měli moji trenéři v Americe Henri Hooft a Corey Peacock. Ti mi o polotěžké říkali už před čtyřmi lety, co s nimi pracuju. Ale nechtělo se mi. Člověk je líný hubnout. Odvodňování mi přijde jako blbost, člověk si ničí tělo. Kvůli tomu jsem do toho nechtěl jít. A taky jsem si říkal, že v polotěžké je větší konkurence, ale čím víc jsem nad tím přemýšlel, tak tím víc chci do této váhy. Větší konkurence mě vybičuje k větším výkonům.

Platí to i o české scéně?

Jsou tam jména, se kterými bych chtěl zápasit, tahle divize v Oktagonu je docela našláplá. Samozřejmě tam je Karel Vémola, Attila Végh. Tahle dvě jména jsou pro mě nejlákavější.

Budou chtít s vámi jít do zápasu?

Nevím, nemůžu nikoho donutit, aby se mnou zápasil. Pokud Karel řekne, že půjde do 84, tak tam za ním jít nemůžu, to už by bylo moc. Pokud Attila řekne, že nechce, končí, tak to respektuji. Pokud k těmto zápasům dojde, budu rád, pokud ne, budu zápasit s někým jiným.

Viktor Pešta jako těžká váha

Facebook: Viktor Pešta

Mluvíte o Oktagonu, koukáte do zahraničí, může být nová váha druhou šancí na UFC?

Samozřejmě si s tou myšlenkou pohrávám. Trénuji se zápasníky z UFC, Bellatoru, ONE FC, tak se s nimi samozřejmě srovnávám a v hlavě si říkám, že by to ještě šlo, ale teď jsem v Oktagonu, přesto musím říct, že bych se ještě rád podíval do světa.

Berete přechod po deseti letech z těžké do polotěžké jako restart kariéry, nový začátek?

Zatím nedokážu říct, jestli polotěžká bude cesta, zatím jsem ten zápas neměl. Bude shazování strašný, budu se cítit špatně v zápase? Třeba mi to nesedne, to se může stát, poznám, že to byla blbost a vrátím se do těžký. Pokud ale půjde vše podle očekávání, tak polotěžkou beru jako nový start.

Zápas jste neměl 13 měsíců, jeden zápas v roce jste měl naposledy v roce 2016 v UFC...

Tenhle rok byl těžký, poslední zápas byl pro mě hodně hořký (porážka s Michalem Martínkem). Dlouho jsem neměl šanci si spravit chuť, teď se těším o to víc, že ukážu, co je ve mně. V přípravě jsem se cítil velmi dobře, takhle skvěle jsem se nikdy necítil, nemám těžkou hlavu, že jsem dlouho nezápasil. Těším se.