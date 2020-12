Sexy kráska propadla bojovým sportům. Lucernu miluju, tvrdí. Jak to má s nahotou?

Kde se ve Vás láska k bojovým sportům vzala?

Já jsem v tom prostředí vyrůstala. Můj tatínek byl u zásahové jednotky a vzhledem k tomu, že má tři dcery, tak nás vychovával tak, abychom se uměly bránit. Jako malá holka jsem začala dělat karate, později jsem zkoušela i jiné bojové sporty. Vlastně jsem byla odmalička spíš kluk (směje se).

Zatrénovat si je jedna věc. Jít do zápasu pak věc druhá. A vy máte jeden za sebou, vítězný. Jak na zápas vzpomínáte?

Byl to zážitek. Zápasila jsem proti své kamarádce, to bylo moc těžké. Zpočátku jsem ji podvědomě šetřila, bylo těžké přepnout a jít naplno do kámošky. Připadalo mi to trochu proti přírodě. První kolo jsem projela. Potom jsem se už ale zdravě naštvala a další dvě kola vypadala jinak. Bylo mi jasné, že když nemáknu, tak mám po zápase. Vyhrála jsem 4:1 na body.

Denisa Gudelj má za sebou i jeden zápas v roli bojovnice.

Goldfingers

Takže budou i další vystoupení v roli bojovnice?

Na zápas jsem trénovala wrestling a grappling. To mě bavilo a trenér dokonce říkal, že mám "na zem" vyloženě vlohy. Takže přemýšlím o tom, že bych se tomu do budoucna věnovala víc. Uvidíme, jaké budou příležitosti. Přemýšlela jsem, že bych nastoupila i do nějakého tvrdšího zápasu v thajském boxu nebo MMA. Jsem takový blázen, že bych do toho nejspíš opravdu šla i přesto, že z toho mám velký respekt.

Vypadá to, že jste světu bojových sportů propadla...

Zápasy miluji jako ring girl, a i jako divák. Baví mě to. Miluji to prostředí, atmosféru, obecně se mi líbí drsnější sporty. Ráda sleduji i lední hokej, nebo americký fotbal. Zkrátka mužné sporty. Co se týče zápasu, záleželo by na čase na přípravu a v čem konkrétně bych bojovala. Připravit se třeba na zápas v MMA není sranda. Kdyby to byl box, tak stačí kratší doba na přípravu.

Můžete porovnat pocity, když jdete mezi provazy jako bojovnice a jako ring girl?

V roli bojovnice je to o dost horší pocit. Zažila jsem to sice jen jednou, ale ten tlak byl rozhodně nesrovnatelně větší. V roli ring girl jsem skoro jako doma. Na to jsem zvyklá. Pokud to covid dovolí, tak nás obvykle čeká velké publikum, kamery, fotografové, nechcete udělat kiks nebo trapas, chcete vypadat co nejlépe a neudělat ostudu. Tlak tam vždycky v obou případech je, ale v pozici bojovnice je to horší. Být ring girl je práce za odměnu, práce snů. Samozřejmě, že vnímáme i reakce z publika. Byl tam potlesk, pokřiky, lidé ukazují, že jsme jedničky. Je to moc milé. Na druhou stranu, když mi rozhodčí zvedl ruku jako vítězce, byl to jeden z nejkrásnějších pocitů v životě.

Denisa Gudelj - půjde v Lucerně opět do akce. Tentokrát jako ring girl.

Goldfingers

Z ringu máte jistě řadu zajímavých příhod. Prozradíte nějakou?

Samozřejmě se staly trapasy. Zažila jsem i pády, ty jsou nejhorší. V ringu je to často pořádně divoké. Jsou tam zápasníci se svými týmy, nekoukají napravo nalevo, chtějí vzkřísit svého borce a neberou na vás moc ohledy. Takže je to i pro ring girl trochu boj (směje se). Kolikrát už se stalo, že nás při tom sejmuli, srazili nás. Já to přijímám statečně. Důležité je to hlavně ustát a pokračovat ve své práci.

Stejně ale o své práci ring girl vyprávíte s nadšením. Těšíte se teď na konci roku do Lucerny?

Lucernu miluji. Je to klasika ve stylu třicátých let. Je to zakončení roku, třešnička na dortu. S holkama se tam vždy moc těšíme. Pořádá to Matouš Rajmont, což je můj kolega z KO magazínu. Minulý rok jsem pomáhala trochu i s produkcí. I proto mám k tomu galavečeru speciální vztah. Je to takové naše miminko. Škoda, že tam nemohou být fanoušci, ale snad si koupí přenos. Lucernu stojí za to sledovat. Bývají a budou tam parádní zápasy.

Denisa Gudelj si to v roli ring girl užívá.

Goldfingers

Pro vás jako ring girl je důležitá krásná postava. Jak těžké je si hlídat postavu a zvláště teď o Vánocích, kdy bylo všude spousta dobrot?

Občas si dopřejeme sladkosti, McDonald´s a další "čuňárny". Potom to doháníme pohybem. Všechno s mírou, ale dortíky milujeme. Dokonce sám Terminátor mi říkal, že když je v přípravě, tak mu vždycky někdo jako naschvál dá dort a on to má za trest. Neodolá, prostě ho "sežere" celý. A pak si to vyčítá a musí dohánět. Jídlo je láska a droga zároveň. Někdy mám ty chutě fakt neovladatelný. Na Vánoce si dopřeji řízek, salát, cukroví. Hlídám si spíš denní příjem. Není to ale určitě tak, že bych jedla jen zeleninu.

K Vaší práci ale neodmyslitelně patří i sexy oblečení. Jak je to u Vás s nahotou?

Díky své práci jsem na to zvyklá. Nebojím se minisukně nebo výstřihů. Krásná žena by se za své tělo neměla stydět. Soudnost je ale vždy na místě.

Jak daleko byste zašla, co se nahoty týče?

S Goldfingers spolupracuji právě a jen jako hosteska a ring girl. Nikdy jsem se úplně nesvlékla. V tomto jsem stydlivá. Vyhovují mi bodýčka, nebo sportovní komplety, které běžně nosíme do ringu. Do něčeho víc odhaleného bych nešla. Občas sice na instagramu provokuji sexy fotkami, ale nikdy bych vyloženě nic neukázala.

Krásná Denisa Gudelj během zápasu.

Goldfingers

Ale na platformě OnlyFans, kde se za odvážné a odhalené fotky platí, jste účet minimálně měla, ne?

Byla jsem na to zvědavá, také jsem to zkusila. Po týdnu jsem to zrušila. Já na to prostě nejsem. Nevkládala jsem tam odvážnější fotky, než které mám na svém instagramu. Takže to jaksi postrádalo smysl. Neodsuzuji ale holky, které to mají. Je to snadná cesta, jak vydělat peníze. Třeba i v řádu statisíců za měsíc...

Ani to vás nepřesvědčí?

Když to člověk vidí, tak to asi začne minimálně zvažovat. Ale já vím, že bych do toho nikdy nešla, a to především z důvodu, že se snažím o aktivity kolem. Moderování, ring girl, a tak podobně. Bylo by to velmi kontraproduktivní. Člověk si tam samozřejmě musí zaplatit členství, není to veřejné, ale nikdy nevíte, kdo si to vyfotí a nechcete to riskovat.

Pozice ring girl i bojovnice mají určité věkové limity. Spojujete budoucnost s bojovými sporty?

Ráda bych zůstala v tomto světě co nejdéle. Věnovala bych se především moderování. Už jsem dokonce dostala nabídku z O2TV, kde se chystal zajímavý pořad o MMA. Měla jsem tam mít svou rubriku. Jenže přišel covid a všechno se posunulo. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. To by byl pro mě velký krok kupředu, další splněné přání.