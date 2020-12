Vémola urval maraton a získal mistrovský pás. Pešta v premiéře vyprášil Brazilce

Karlos Vémola vs. Alex Lohoré, finále večera a titulový zápas ve střední váze do 84 kilo. Pár sekund na konci prvního kola a mohl být konec, ale Terminátor Francouze neuškrtil. V postoji problém, na zemi jistota, takže takedown a Vémola kontroloval na zemi i druhé kolo. Třetí kolo mělo stejný průběh, na řadě bylo čtvrté, ve kterém Vémola v životě ještě nebyl. Teď to bylo o fyzičce. I tohle kolo bylo jako přes kopírák, Vémola dominoval, ale poslední pětiminutovce se nevyhnul.

V té předvedl stejný výkon a o majiteli prvního mistrovského pásu ve střední váze organizace OKTAGON MMA bylo rozhodnuto. „Tohle nebylo zadarmo. Děkuju za zápas, respekt," řekl po souboji vítěz, na kterého se hned vytvořila fronta. Zápas s ním by chtěl Milan Ďatelinka, Viktor Pešta a do klece si přišel říct o fight Samuel Krištofič. Jak vše bude, ukáže až následující rok.

Daniel Hromek vs. Jan Fajk, duel, který otevřel poslední turnaj roku. A hned na úvod extrémní vysílení jedenadvacetiletého Fajka, který z 15 minut 14 minut tlačil soupeře na pletivo a pokoušel se o strhy. Vyhrál na body, ale byl totálně vyčerpaný „Nebylo mi dobře před zápasem, jsem rád, že jsem to odjel, já jdu radši na záchod," odmítl po tomto pekle rozhovor v kleci.

Tomáš Fiala a Salambek Elderbiev - Česko vs. Německo. Fialova premiéra pod touto organizací dopadla na výbornou. Osedlal si na zemi soupeře a postupně se propracoval ke ground and pound až rozhodčí duel ukončil, první T.K.O. večera. „Jsem rád, že jsem se dostal do zad, tam mi to funguje, jsem rád, že se mi otočil, mám radost," oddechoval Fiala.

Daniel Škvor vs. Oumar Sy. Český elitní postojář přišel poprvé ochutnat MMA. Škvor zvládl ubránit první pokusy o takedowny a získal jistotu v postoji, ve druhém kole se ale role otočily, Francouz vzal zápas na zem, kde si zkušený zápasník poradil, v poslední minutě Čecha uškrtil a upravil své skóre v polotěžké váze na 4:0.

Magda Šormová vs. Ewelina Wozniak. Neporažená Polka a zkušená Češka, která převážně zápasila v zahraničních organizacích. Obě patří do první světové padesátky ve slámové váze. Obě zápasnice kvality potvrdily, vyhrát mohla ale jen jedna. „Pusť to tam, nešetříme se," dal jasnou radu trenér Michal Hořejší. I když třetí kolo bylo pro Šormovou nejlepší, na výhru to nestačilo, na body vyhrála Polka a připsala si čtvrtou výhru v kariéře, mezi profesionálkami je stále neporažená.

Václav Holota vs. Christian Jungwirth. Čech vsadil před rokem a půl na jednu kartu, vsadil na MMA, do zápasu šel se skóre 4:0. Teď proti němu stál zkušený rváč, který byl v duelu několikrát ohrožen submisí, ale pokaždé se ze všech dostal. Tohle byl velký patnáctiminutový adrenalin, kde Němec předvedl také skvělou fyzičku, a nakonec vyhrál na body. Jeho recept na fyzičku? „Trénuji každý den, boj je jen o hlavě," byl spokojený vítěz.

Roman Paulus vs. Tomáš Zajac. Finále Oktagon Výzvy. Souboj na pět kol. Ta byla odehrána všechna, po pětadvaceti minutách získal titul organizace OKTAGON MMA teprve dvacetiletý Paulus. Když dostal pás okolo pasu, sundal ho, poklekl a pás položil na zem. „To je pro vás, trenéři," slzel vítěz.

Miroslav Brož vs. Jan Malach. První chtěl na zem, tlačil soupeře na pletivo, druhému vyhovoval postoj. Po dvou kolech nebylo jasno o vítězi, rozhodnout muselo poslední kolo. Nakonec 2:1 na body vyhrál Malach - Král severu. „Chtěl bych se omluvit, že to nebylo tak atraktivní, Míra je na pletivu extrémně silný, cítil jsem úplnou bezmoc, musím ho fakt pochválit, tahle část hry mě zdržovala, abych se rozjel," řekl po zápase Malach.

Leo Brichta vs. Tomáš Kohout. Odveta z projektu Oktagon Underground, zde na jaře zvítězil Brichta, teď šlo o bitvu pod pravidly MMA. Kdo čekal zběsilý útok v postoji od Brichty, nedočkal se. Kohout byl v polovině úvodního kola uškrcen, nestačil nic předvést a na konec roku nedostal ideální dárek. Rychlá prohra, na druhé straně naopak velká euforie. „Výkon byl soustředný, chtěl bych si říct o výkon večera, makali jsme a urval jsem to," byl spokojený Brichta. Výkon večera a odměnu 50 tisíc korun nakonec obdržel. „Asi den blbec, Leo byl dneska lepší a předvedl chirurgický výkon," reagoval Kohout.

Milan Ďatelinka vs. David Hošek. Dva ranaři, kteří preferují postoj, ale vše bylo jinak. V polovině úvodního kola Ďatelinka nasadil arm triangl a Hošek zápas odklepal. „Zasloužím si, zasloužím si, nezasloužím? (titul). Tady je výsledek," reagoval vítěz na moderátora a promotéra Ondřeje Novotného. „Myslím, že jsi velmi, velmi blízko," dočkal se odpovědi, že jeho zápas o titul ve střední váze je na pořadu dne. Za chvílí se ukázalo, že by měl jít s Vémolou.

Viktor Pešta vs. Ildemar Alcantara. Dva veteráni z UFC. Český zápasník šel do premiéry v polotěžké váze. Profesorský výkon na zemi, který ukončil ground and pound a Brazilec odklepal, nechtěl se zvedat z podlahy. Tohle bolelo. Konec po čtyřech minutách. Ideální start v nové divizi. „Byl nepříjemný, to jsem čekal, věděl jsem, že je výborný bojovník, má čtyři výhry v UFC," řekl k soupeři spokojený Pešta.